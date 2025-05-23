https://ria.ru/20250523/peskov-2018631181.html

Киевский режим продолжает враждебные действия, заявили в Кремле

Киевский режим продолжает враждебные действия, заявили в Кремле - РИА Новости, 23.05.2025

Киевский режим продолжает враждебные действия, заявили в Кремле

Киевский режим продолжает враждебные действия, демонстрирует свою сущность, нанося удары по мирным объектам России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T12:34:00+03:00

2025-05-23T12:34:00+03:00

2025-05-23T12:38:00+03:00

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Киевский режим продолжает враждебные действия, демонстрирует свою сущность, нанося удары по мирным объектам России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Киевский режим продолжает свои действия враждебные... Атаки на мирные объекты, объекты социальной инфраструктуры... Киевский режим сохраняет свою сущность в данном случае", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250523/lavrov-2018624132.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, в мире, дмитрий песков