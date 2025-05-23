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Киевский режим продолжает враждебные действия, заявили в Кремле - РИА Новости, 23.05.2025
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12:34 23.05.2025 (обновлено: 12:38 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/peskov-2018631181.html
Киевский режим продолжает враждебные действия, заявили в Кремле
Киевский режим продолжает враждебные действия, заявили в Кремле - РИА Новости, 23.05.2025
Киевский режим продолжает враждебные действия, заявили в Кремле
Киевский режим продолжает враждебные действия, демонстрирует свою сущность, нанося удары по мирным объектам России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T12:34:00+03:00
2025-05-23T12:38:00+03:00
россия
украина
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Киевский режим продолжает враждебные действия, демонстрирует свою сущность, нанося удары по мирным объектам России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Киевский режим продолжает свои действия враждебные... Атаки на мирные объекты, объекты социальной инфраструктуры... Киевский режим сохраняет свою сущность в данном случае", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250523/lavrov-2018624132.html
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россия, украина, в мире, дмитрий песков
Россия, Украина, В мире, Дмитрий Песков
Киевский режим продолжает враждебные действия, заявили в Кремле

Песков: киевский режим демонстрирует свою сущность ударами по мирным объектам

© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Киевский режим продолжает враждебные действия, демонстрирует свою сущность, нанося удары по мирным объектам России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Киевский режим продолжает свои действия враждебные... Атаки на мирные объекты, объекты социальной инфраструктуры... Киевский режим сохраняет свою сущность в данном случае", - сказал Песков журналистам.
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Вчера, 12:14
 
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