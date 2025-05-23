https://ria.ru/20250523/peskov-2018631181.html
Киевский режим продолжает враждебные действия, заявили в Кремле
Киевский режим продолжает враждебные действия, заявили в Кремле - РИА Новости, 23.05.2025
Киевский режим продолжает враждебные действия, заявили в Кремле
Киевский режим продолжает враждебные действия, демонстрирует свою сущность, нанося удары по мирным объектам России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T12:34:00+03:00
2025-05-23T12:34:00+03:00
2025-05-23T12:38:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Киевский режим продолжает враждебные действия, демонстрирует свою сущность, нанося удары по мирным объектам России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Киевский режим продолжает свои действия враждебные... Атаки на мирные объекты, объекты социальной инфраструктуры... Киевский режим сохраняет свою сущность в данном случае", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250523/lavrov-2018624132.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, в мире, дмитрий песков
Россия, Украина, В мире, Дмитрий Песков
Киевский режим продолжает враждебные действия, заявили в Кремле
Песков: киевский режим демонстрирует свою сущность ударами по мирным объектам