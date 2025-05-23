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В Кремле оценили возможные изменения в составе переговорной группы Украины - РИА Новости, 23.05.2025
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06:09 23.05.2025 (обновлено: 08:26 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/peskov-2018573777.html
В Кремле оценили возможные изменения в составе переговорной группы Украины
В Кремле оценили возможные изменения в составе переговорной группы Украины - РИА Новости, 23.05.2025
В Кремле оценили возможные изменения в составе переговорной группы Украины
В вопросе переговоров с Украиной важны все нюансы, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможных... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T06:09:00+03:00
2025-05-23T08:26:00+03:00
россия
украина
стамбул
владимир мединский
дмитрий песков
рустем умеров
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В вопросе переговоров с Украиной важны все нюансы, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможных изменениях в составе переговорной группы Киева."Имеют значение все нюансы", — сказал он. Делегацию от Украины на переговорах с Россией в Стамбуле возглавлял министр обороны Рустем Умеров. Также в ее состав вошли первый замглавы МИД Сергей Кислица, заместитель председателя СБУ Александр Поклад, первый заместитель председателя Службы внешней разведки Олег Луговский, заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Алексей Шевченко, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.Владимир Зеленский 19 мая поручил сформировать постоянную расширенную делегацию для переговоров Украины с Россией. Указов об утверждении ее состава пока не было.Прямые переговоры между Россией и Украиной состоялись неделю назад в Стамбуле, встреча продлилась почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными с Украиной. Кроме того, Москва и Киев договорились представить свое видение будущего перемирия.Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств. Москва, в свою очередь, приняла это к сведению. Мединский также отметил готовность России продолжать диалог.Президент Владимир Путин и глава США Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также он заявил, что Москва готова работать с киевской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.
https://ria.ru/20250523/putin-2018573293.html
https://ria.ru/20250522/rossiya-2018540801.html
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россия, украина, стамбул, владимир мединский, дмитрий песков, рустем умеров, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Россия, Украина, Стамбул, Владимир Мединский, Дмитрий Песков, Рустем Умеров, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
В Кремле оценили возможные изменения в составе переговорной группы Украины

Песков: в вопросе переговоров имеют значение все нюансы

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В вопросе переговоров с Украиной важны все нюансы, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможных изменениях в составе переговорной группы Киева.
«
"Имеют значение все нюансы", — сказал он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
"Два пути": Трампу дали необычный совет после разговора с Путиным
05:57
Делегацию от Украины на переговорах с Россией в Стамбуле возглавлял министр обороны Рустем Умеров. Также в ее состав вошли первый замглавы МИД Сергей Кислица, заместитель председателя СБУ Александр Поклад, первый заместитель председателя Службы внешней разведки Олег Луговский, заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Алексей Шевченко, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.
Владимир Зеленский 19 мая поручил сформировать постоянную расширенную делегацию для переговоров Украины с Россией. Указов об утверждении ее состава пока не было.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
"Это решение России": в США сделали неожиданное заявление об Украине
Вчера, 20:18
Прямые переговоры между Россией и Украиной состоялись неделю назад в Стамбуле, встреча продлилась почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными с Украиной. Кроме того, Москва и Киев договорились представить свое видение будущего перемирия.
Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств. Москва, в свою очередь, приняла это к сведению. Мединский также отметил готовность России продолжать диалог.
Президент Владимир Путин и глава США Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также он заявил, что Москва готова работать с киевской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.
Помощник президента Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Мединский выступил с заявлением по итогам переговоров в Стамбуле
16 мая, 19:17
 
РоссияУкраинаСтамбулВладимир МединскийДмитрий ПесковРустем УмеровСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы УкраиныПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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