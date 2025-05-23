https://ria.ru/20250523/peskov-2018573777.html

В Кремле оценили возможные изменения в составе переговорной группы Украины

В Кремле оценили возможные изменения в составе переговорной группы Украины - РИА Новости, 23.05.2025

В Кремле оценили возможные изменения в составе переговорной группы Украины

В вопросе переговоров с Украиной важны все нюансы, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможных... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T06:09:00+03:00

2025-05-23T06:09:00+03:00

2025-05-23T08:26:00+03:00

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владимир мединский

дмитрий песков

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служба безопасности украины

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В вопросе переговоров с Украиной важны все нюансы, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможных изменениях в составе переговорной группы Киева."Имеют значение все нюансы", — сказал он. Делегацию от Украины на переговорах с Россией в Стамбуле возглавлял министр обороны Рустем Умеров. Также в ее состав вошли первый замглавы МИД Сергей Кислица, заместитель председателя СБУ Александр Поклад, первый заместитель председателя Службы внешней разведки Олег Луговский, заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Алексей Шевченко, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.Владимир Зеленский 19 мая поручил сформировать постоянную расширенную делегацию для переговоров Украины с Россией. Указов об утверждении ее состава пока не было.Прямые переговоры между Россией и Украиной состоялись неделю назад в Стамбуле, встреча продлилась почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными с Украиной. Кроме того, Москва и Киев договорились представить свое видение будущего перемирия.Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств. Москва, в свою очередь, приняла это к сведению. Мединский также отметил готовность России продолжать диалог.Президент Владимир Путин и глава США Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также он заявил, что Москва готова работать с киевской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.

https://ria.ru/20250523/putin-2018573293.html

https://ria.ru/20250522/rossiya-2018540801.html

https://ria.ru/20250516/medinskiy-2017461696.html

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