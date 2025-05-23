Путин поручил уделить особое внимание перспективным образцам вооружений
Путин поручил уделить внимание лазерным комплексам и роботизированным аппаратам
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил уделить особое внимание перспективным образцам вооружений, в том числе лазерным комплексам: за такой техникой будущее глобального рынка вооружений.
"При этом наряду с традиционными образцами вооружения особое внимание следует уделить перспективным образцам, которые нужны и нашим Вооруженным силам, и имеют потенциал для экспорта, в том числе роботизированные воздушные, наземные, морские и подводные аппараты, лазерные комплексы, системы управления войсками, в которых применяются технологии искусственного интеллекта. За такой техникой - будущее глобального рынка вооружений, здесь развернется, уже сейчас разворачивается, сильная конкуренция, к которой мы должны быть готовы", - сказал Путин, выступая в пятницу на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.