Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил уделить особое внимание перспективным образцам вооружений - РИА Новости, 23.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:36 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/perspektiva-2018755740.html
Путин поручил уделить особое внимание перспективным образцам вооружений
Путин поручил уделить особое внимание перспективным образцам вооружений - РИА Новости, 23.05.2025
Путин поручил уделить особое внимание перспективным образцам вооружений
Президент России Владимир Путин поручил уделить особое внимание перспективным образцам вооружений, в том числе лазерным комплексам: за такой техникой будущее... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T18:36:00+03:00
2025-05-23T18:36:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018754523_0:260:3072:1988_1920x0_80_0_0_07e7b99c27b2663b3b93b510e0200e78.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил уделить особое внимание перспективным образцам вооружений, в том числе лазерным комплексам: за такой техникой будущее глобального рынка вооружений. "При этом наряду с традиционными образцами вооружения особое внимание следует уделить перспективным образцам, которые нужны и нашим Вооруженным силам, и имеют потенциал для экспорта, в том числе роботизированные воздушные, наземные, морские и подводные аппараты, лазерные комплексы, системы управления войсками, в которых применяются технологии искусственного интеллекта. За такой техникой - будущее глобального рынка вооружений, здесь развернется, уже сейчас разворачивается, сильная конкуренция, к которой мы должны быть готовы", - сказал Путин, выступая в пятницу на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.
https://ria.ru/20250523/putin-2018749919.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018754523_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_75f4b47d852ec7de6c083a985c9808b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, владимир путин, технологии
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Технологии
Путин поручил уделить особое внимание перспективным образцам вооружений

Путин поручил уделить внимание лазерным комплексам и роботизированным аппаратам

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил уделить особое внимание перспективным образцам вооружений, в том числе лазерным комплексам: за такой техникой будущее глобального рынка вооружений.
"При этом наряду с традиционными образцами вооружения особое внимание следует уделить перспективным образцам, которые нужны и нашим Вооруженным силам, и имеют потенциал для экспорта, в том числе роботизированные воздушные, наземные, морские и подводные аппараты, лазерные комплексы, системы управления войсками, в которых применяются технологии искусственного интеллекта. За такой техникой - будущее глобального рынка вооружений, здесь развернется, уже сейчас разворачивается, сильная конкуренция, к которой мы должны быть готовы", - сказал Путин, выступая в пятницу на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.
Президент России Владимир Путин перед подписанием документов о сотрудничестве с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Россия остается в пятерке лидеров по экспорту вооружений, заявил Путин
Вчера, 18:19
 
БезопасностьРоссияВладимир ПутинТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала