https://ria.ru/20250523/perspektiva-2018755740.html

Путин поручил уделить особое внимание перспективным образцам вооружений

Путин поручил уделить особое внимание перспективным образцам вооружений - РИА Новости, 23.05.2025

Путин поручил уделить особое внимание перспективным образцам вооружений

Президент России Владимир Путин поручил уделить особое внимание перспективным образцам вооружений, в том числе лазерным комплексам: за такой техникой будущее... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T18:36:00+03:00

2025-05-23T18:36:00+03:00

2025-05-23T18:36:00+03:00

безопасность

россия

владимир путин

технологии

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил уделить особое внимание перспективным образцам вооружений, в том числе лазерным комплексам: за такой техникой будущее глобального рынка вооружений. "При этом наряду с традиционными образцами вооружения особое внимание следует уделить перспективным образцам, которые нужны и нашим Вооруженным силам, и имеют потенциал для экспорта, в том числе роботизированные воздушные, наземные, морские и подводные аппараты, лазерные комплексы, системы управления войсками, в которых применяются технологии искусственного интеллекта. За такой техникой - будущее глобального рынка вооружений, здесь развернется, уже сейчас разворачивается, сильная конкуренция, к которой мы должны быть готовы", - сказал Путин, выступая в пятницу на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.

https://ria.ru/20250523/putin-2018749919.html

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безопасность, россия, владимир путин, технологии