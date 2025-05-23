https://ria.ru/20250523/oteli-2018730021.html

В Нижегородской области до 2030 года откроют десять новых отелей

В Нижегородской области до 2030 года откроют десять новых отелей - РИА Новости, 23.05.2025

В Нижегородской области до 2030 года откроют десять новых отелей

Десять новых отелей более чем на 1200 номеров планируется открыть в Нижегородской области до 2030 года благодаря национальному проекту "Туризм и... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T17:06:00+03:00

2025-05-23T17:06:00+03:00

2025-05-23T17:06:00+03:00

нижегородская область

россия

владимир путин

глеб никитин

сергей яковлев

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мая - РИА Новости. Десять новых отелей более чем на 1200 номеров планируется открыть в Нижегородской области до 2030 года благодаря национальному проекту "Туризм и гостеприимство", сообщает пресс-служба правительства региона. Как стало известно на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ, всего в стране поддержат 170 проектов гостиниц. Все они получат льготное кредитование в рамках четвертого отбора участников соответствующей федеральной программы. "Нижегородская область привлекает россиян и жителей зарубежья богатством своей истории, интересными культурными традициями, природным многообразием и насыщенной событийной программой. В регион ежегодно приезжают миллионы туристов, при этом поток гостей постоянно увеличивается. Сейчас ключевой вызов для нас – это увеличение номерного фонда, мы сможем справиться с ним в том числе благодаря решению правительства России о расширении программы льготного кредитования", – цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Как отметил глава региона, благодаря расширению федеральной программы льготного кредитования – одного из ключевых инструментов национального проекта "Туризм и гостеприимство" – в Нижегородской области увеличится число коллективных средств размещения категорий "4 звезды" и "5 звезд". "В ближайшие пять лет инвесторы намерены вложить в отрасль туризма в Нижегородской области около 30 млрд рублей. Именно на эти средства будет создано сразу 10 новых коллективных средств размещения более чем на 1200 номеров", - отмечается в сообщении. В числе проектов отелей, одобренных Минэкономразвития России для льготного кредитования, инициативы по реконструкции и реставрации исторических усадеб и объектов культурного наследия. Такие средства размещения появятся в семи регионах страны, в том числе в Нижегородской области. "Мы понимаем свою ответственность перед архитектурным наследием нашего региона. Именно поэтому среди десяти инвестиционных проектов в нашем регионе два направлены на возрождение объектов культурного наследия. Для нас принципиально важно не только сохранить историческое наследие, но и вдохнуть в него новую жизнь, создав уникальные пространства, наполненные атмосферой 100% настоящей России. У нас в регионе уже есть успешные примеры отелей в исторических зданиях, и очень здорово, что их станет еще больше", – приводятся в сообщении слова министра туризма и промыслов Нижегородской области Сергея Яковлева. В министерстве напомнили, что помимо 10 новых инвестиционных проектов, в 2026-2028 годах в регионе также планируют создать пять новых средств размещения на 799 номеров, в том числе четыре гостиничных комплекса категории "5 звезд" и один спортивно-туристический комплекс категории "4 звезды". Еще один инвестиционный проект – гостиничный комплекс категории "4 звезды" на 236 номеров, получивший одобрение на льготное кредитование в 2021 году, уже находится на завершающей стадии. "За все время реализации федеральной программы льготного кредитования в сфере туризма в Нижегородскую область привлечено почти 50 миллиардов рублей инвестиций, на эти средства будет создано в общей сложности свыше 2300 номеров", – рассказали в министерстве туризма и промыслов Нижегородской области.

https://ria.ru/20250513/proverki-2016741172.html

https://ria.ru/20250429/nagrady-2014109475.html

https://ria.ru/20250424/lyulin-2013249339.html

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Артем Смирнов

россия, владимир путин, глеб никитин, сергей яковлев, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)