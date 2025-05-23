Рейтинг@Mail.ru
В Нижегородской области до 2030 года откроют десять новых отелей - РИА Новости, 23.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Нижегородская область
 
17:06 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/oteli-2018730021.html
В Нижегородской области до 2030 года откроют десять новых отелей
В Нижегородской области до 2030 года откроют десять новых отелей - РИА Новости, 23.05.2025
В Нижегородской области до 2030 года откроют десять новых отелей
Десять новых отелей более чем на 1200 номеров планируется открыть в Нижегородской области до 2030 года благодаря национальному проекту "Туризм и... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T17:06:00+03:00
2025-05-23T17:06:00+03:00
нижегородская область
россия
владимир путин
глеб никитин
сергей яковлев
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151683/80/1516838042_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f765d9ef7de0b78a7d52b2b73abac153.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мая - РИА Новости. Десять новых отелей более чем на 1200 номеров планируется открыть в Нижегородской области до 2030 года благодаря национальному проекту "Туризм и гостеприимство", сообщает пресс-служба правительства региона. Как стало известно на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ, всего в стране поддержат 170 проектов гостиниц. Все они получат льготное кредитование в рамках четвертого отбора участников соответствующей федеральной программы. "Нижегородская область привлекает россиян и жителей зарубежья богатством своей истории, интересными культурными традициями, природным многообразием и насыщенной событийной программой. В регион ежегодно приезжают миллионы туристов, при этом поток гостей постоянно увеличивается. Сейчас ключевой вызов для нас – это увеличение номерного фонда, мы сможем справиться с ним в том числе благодаря решению правительства России о расширении программы льготного кредитования", – цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Как отметил глава региона, благодаря расширению федеральной программы льготного кредитования – одного из ключевых инструментов национального проекта "Туризм и гостеприимство" – в Нижегородской области увеличится число коллективных средств размещения категорий "4 звезды" и "5 звезд". "В ближайшие пять лет инвесторы намерены вложить в отрасль туризма в Нижегородской области около 30 млрд рублей. Именно на эти средства будет создано сразу 10 новых коллективных средств размещения более чем на 1200 номеров", - отмечается в сообщении. В числе проектов отелей, одобренных Минэкономразвития России для льготного кредитования, инициативы по реконструкции и реставрации исторических усадеб и объектов культурного наследия. Такие средства размещения появятся в семи регионах страны, в том числе в Нижегородской области. "Мы понимаем свою ответственность перед архитектурным наследием нашего региона. Именно поэтому среди десяти инвестиционных проектов в нашем регионе два направлены на возрождение объектов культурного наследия. Для нас принципиально важно не только сохранить историческое наследие, но и вдохнуть в него новую жизнь, создав уникальные пространства, наполненные атмосферой 100% настоящей России. У нас в регионе уже есть успешные примеры отелей в исторических зданиях, и очень здорово, что их станет еще больше", – приводятся в сообщении слова министра туризма и промыслов Нижегородской области Сергея Яковлева. В министерстве напомнили, что помимо 10 новых инвестиционных проектов, в 2026-2028 годах в регионе также планируют создать пять новых средств размещения на 799 номеров, в том числе четыре гостиничных комплекса категории "5 звезд" и один спортивно-туристический комплекс категории "4 звезды". Еще один инвестиционный проект – гостиничный комплекс категории "4 звезды" на 236 номеров, получивший одобрение на льготное кредитование в 2021 году, уже находится на завершающей стадии. "За все время реализации федеральной программы льготного кредитования в сфере туризма в Нижегородскую область привлечено почти 50 миллиардов рублей инвестиций, на эти средства будет создано в общей сложности свыше 2300 номеров", – рассказали в министерстве туризма и промыслов Нижегородской области.
https://ria.ru/20250513/proverki-2016741172.html
https://ria.ru/20250429/nagrady-2014109475.html
https://ria.ru/20250424/lyulin-2013249339.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151683/80/1516838042_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0e6d25ce014ba8d0d4a7526a871d235b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, глеб никитин, сергей яковлев, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Нижегородская область, Россия, Владимир Путин, Глеб Никитин, Сергей Яковлев, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
В Нижегородской области до 2030 года откроют десять новых отелей

Десять отелей на 1200 номеров откроют в Нижегородской области до 2030 года

© РИА Новости / Роман Владимиров | Перейти в медиабанкТуристы возле памятника Жулю Верну в Нижнем Новгороде
Туристы возле памятника Жулю Верну в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в медиабанк
Туристы возле памятника Жулю Верну в Нижнем Новгороде
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мая - РИА Новости. Десять новых отелей более чем на 1200 номеров планируется открыть в Нижегородской области до 2030 года благодаря национальному проекту "Туризм и гостеприимство", сообщает пресс-служба правительства региона.
Как стало известно на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ, всего в стране поддержат 170 проектов гостиниц. Все они получат льготное кредитование в рамках четвертого отбора участников соответствующей федеральной программы.
Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Число плановых проверок бизнеса в Нижегородской области сократилось вдвое
13 мая, 18:42
"Нижегородская область привлекает россиян и жителей зарубежья богатством своей истории, интересными культурными традициями, природным многообразием и насыщенной событийной программой. В регион ежегодно приезжают миллионы туристов, при этом поток гостей постоянно увеличивается. Сейчас ключевой вызов для нас – это увеличение номерного фонда, мы сможем справиться с ним в том числе благодаря решению правительства России о расширении программы льготного кредитования", – цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Как отметил глава региона, благодаря расширению федеральной программы льготного кредитования – одного из ключевых инструментов национального проекта "Туризм и гостеприимство" – в Нижегородской области увеличится число коллективных средств размещения категорий "4 звезды" и "5 звезд".
"В ближайшие пять лет инвесторы намерены вложить в отрасль туризма в Нижегородской области около 30 млрд рублей. Именно на эти средства будет создано сразу 10 новых коллективных средств размещения более чем на 1200 номеров", - отмечается в сообщении.
В числе проектов отелей, одобренных Минэкономразвития России для льготного кредитования, инициативы по реконструкции и реставрации исторических усадеб и объектов культурного наследия. Такие средства размещения появятся в семи регионах страны, в том числе в Нижегородской области.
Город Воронеж, где состоялся Форум туристических регионов и городов - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Нижегородцев удостоили 13 наград в сфере туризма и индустрии гостеприимства
29 апреля, 16:20
"Мы понимаем свою ответственность перед архитектурным наследием нашего региона. Именно поэтому среди десяти инвестиционных проектов в нашем регионе два направлены на возрождение объектов культурного наследия. Для нас принципиально важно не только сохранить историческое наследие, но и вдохнуть в него новую жизнь, создав уникальные пространства, наполненные атмосферой 100% настоящей России. У нас в регионе уже есть успешные примеры отелей в исторических зданиях, и очень здорово, что их станет еще больше", – приводятся в сообщении слова министра туризма и промыслов Нижегородской области Сергея Яковлева.
В министерстве напомнили, что помимо 10 новых инвестиционных проектов, в 2026-2028 годах в регионе также планируют создать пять новых средств размещения на 799 номеров, в том числе четыре гостиничных комплекса категории "5 звезд" и один спортивно-туристический комплекс категории "4 звезды". Еще один инвестиционный проект – гостиничный комплекс категории "4 звезды" на 236 номеров, получивший одобрение на льготное кредитование в 2021 году, уже находится на завершающей стадии.
"За все время реализации федеральной программы льготного кредитования в сфере туризма в Нижегородскую область привлечено почти 50 миллиардов рублей инвестиций, на эти средства будет создано в общей сложности свыше 2300 номеров", – рассказали в министерстве туризма и промыслов Нижегородской области.
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Спикер нижегородского парламента Люлин поддержал новые меры помощи семьям
24 апреля, 17:21
 
Нижегородская областьРоссияВладимир ПутинГлеб НикитинСергей ЯковлевМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала