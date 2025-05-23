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"Особый ужас". СМИ пишут о панике на Западе из-за российского оружия - РИА Новости, 23.05.2025
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14:44 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/oruzhie-2018678812.html
"Особый ужас". СМИ пишут о панике на Западе из-за российского оружия
"Особый ужас". СМИ пишут о панике на Западе из-за российского оружия - РИА Новости, 23.05.2025
"Особый ужас". СМИ пишут о панике на Западе из-за российского оружия
Западные страны боятся российской ракеты "Искандер-М" из-за ее характеристик, написал независимый геополитический и военный аналитик Драго Боснич в статье для... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T14:44:00+03:00
2025-05-23T14:44:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Западные страны боятся российской ракеты "Искандер-М" из-за ее характеристик, написал независимый геополитический и военный аналитик Драго Боснич в статье для InfoBRICS."Политический Запад и его нацистские марионетки испытывают особый ужас перед "Искандером-М", поскольку у них нет ничего, что могло бы сравниться с его относительно низкой стоимостью, огромным разрушительным потенциалом и высокой точностью", — говорится в публикации.Обозреватель подчеркнул, что жертвами этой российской ракеты в ходе конфликта на Украине стали образцы военной техники НАТО, которые на Западе восхваляли как способными повлиять на боевые действия.Боснич также назвал "Искандер-М" кошмаром для наземных и воздушных перехватчиков из-за его высокой маневренности.Минобороны 20 мая сообщило, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" ударом уничтожил до 70 украинских военных в лагере подготовки в Сумской области.
https://ria.ru/20250523/strategiya-2018644334.html
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в мире, украина, сумская область, нато, брикс, искандер-м, сша, европа
В мире, Украина, Сумская область, НАТО, БРИКС, Искандер-М, США, Европа
"Особый ужас". СМИ пишут о панике на Западе из-за российского оружия

InfoBRICS: западные страны боятся российской ракеты "Искандер-М"

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСнаряд выпущенный оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Снаряд выпущенный оперативно-тактическим комплексом Искандер по объектам военной инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Снаряд выпущенный оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Западные страны боятся российской ракеты "Искандер-М" из-за ее характеристик, написал независимый геополитический и военный аналитик Драго Боснич в статье для InfoBRICS.
«
"Политический Запад и его нацистские марионетки испытывают особый ужас перед "Искандером-М", поскольку у них нет ничего, что могло бы сравниться с его относительно низкой стоимостью, огромным разрушительным потенциалом и высокой точностью", — говорится в публикации.
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Обозреватель подчеркнул, что жертвами этой российской ракеты в ходе конфликта на Украине стали образцы военной техники НАТО, которые на Западе восхваляли как способными повлиять на боевые действия.
Боснич также назвал "Искандер-М" кошмаром для наземных и воздушных перехватчиков из-за его высокой маневренности.
Минобороны 20 мая сообщило, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" ударом уничтожил до 70 украинских военных в лагере подготовки в Сумской области.
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