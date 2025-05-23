https://ria.ru/20250523/orban-2018605715.html
Орбан рассказал о шпионаже Украины против Венгрии
Орбан рассказал о шпионаже Украины против Венгрии - РИА Новости, 23.05.2025
Орбан рассказал о шпионаже Украины против Венгрии
Украина в последнее время стала более активно проводить операции спецслужб против Венгрии при участии венгерской оппозиции с целью убедить венгерских граждан... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T11:09:00+03:00
2025-05-23T11:09:00+03:00
2025-05-23T11:09:00+03:00
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виктор орбан
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евросоюз
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БУДАПЕШТ, 23 мая - РИА Новости. Украина в последнее время стала более активно проводить операции спецслужб против Венгрии при участии венгерской оппозиции с целью убедить венгерских граждан поддержать членство Киева в Евросоюзе в ходе опроса населения, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. По его словам, шпионская деятельность украинских спецслужб в Венгрии в последнее время "серьезно возросла, они организуют и оперативные акции". "Верхушка каждой акции указывает на одно и то же: убедить венгров поддержать членство Украины в ЕС. Вот почему украинцы мобилизовали свои связи с венгерской оппозицией, вот почему они организуют кампании по дезинформации, вот почему они проводят оперативные действия спецслужб на территории Венгрии, чтобы каким-то образом заставить венгерское правительство и венгерский народ сказать "да" вступлению Украины в ЕС, даже если это против нашей воли", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Венгерский премьер напомнил, что парламент страны обсуждает "закон о прозрачности" по образцу американского закона об иностранных агентах о запрете финансирования из-за рубежа для политических организаций и СМИ. "Закон о прозрачности не позволит украинцам организовывать здесь проукраинскую пропагандистскую сеть. Потому что сейчас ситуация именно такова, провоенная проукраинская пропагандистская сеть действует в Венгрии, и она каждый день навязывает нам проукраинские позиции", - отметил он. Орбан 13 мая созвал совет обороны в связи со шпионским скандалом, назвав последний операцией украинских спецслужб, проведенной при активном участии венгерской оппозиции с целью сорвать общевенгерское голосование о членстве Киева в Евросоюзе. СБУ 9 мая заявила, что впервые в истории Украины якобы разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая, как утверждается, вела шпионскую деятельность, задержаны 40-летний экс-военный и бывшая военнослужащая ВСУ, которая уволилась из подразделения в 2025 году. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил, что Венгрия высылает двух украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве в Будапеште. После этого Украина заявила, что высылает двух венгерских дипломатов. Сотрудники венгерского антитеррористического центра также задержали в центре Будапеште бывшего сотрудника украинского посольства и в течение нескольких часов выдворили его из страны. Во вторник глава правящей фракции венгерского парламента "Фидес" Мате Кочиш заявил, что спецслужбы Венгрии выявили еще двух украинских шпионов, которые собирали сведения о венгерской армии и энергетической системе и пытались повлиять на венгерскую позицию в конфликте на Украине. В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Бюллетень содержит один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?". Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки. Ранее премьер Виктор Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
https://ria.ru/20250523/orban-2018596809.html
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в мире, украина, венгрия, киев, виктор орбан, петер сийярто, евросоюз, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Венгрия, Киев, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Евросоюз, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
Орбан рассказал о шпионаже Украины против Венгрии
Орбан: спецслужбы Украины пытаются убедить венгров поддержать членство в ЕС
БУДАПЕШТ, 23 мая - РИА Новости. Украина в последнее время стала более активно проводить операции спецслужб против Венгрии при участии венгерской оппозиции с целью убедить венгерских граждан поддержать членство Киева в Евросоюзе в ходе опроса населения, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
По его словам, шпионская деятельность украинских спецслужб в Венгрии
в последнее время "серьезно возросла, они организуют и оперативные акции".
"Верхушка каждой акции указывает на одно и то же: убедить венгров поддержать членство Украины
в ЕС
. Вот почему украинцы мобилизовали свои связи с венгерской оппозицией, вот почему они организуют кампании по дезинформации, вот почему они проводят оперативные действия спецслужб на территории Венгрии, чтобы каким-то образом заставить венгерское правительство и венгерский народ сказать "да" вступлению Украины в ЕС, даже если это против нашей воли", - сказал Орбан
в эфире радио Kossuth.
Венгерский премьер напомнил, что парламент страны обсуждает "закон о прозрачности" по образцу американского закона об иностранных агентах о запрете финансирования из-за рубежа для политических организаций и СМИ.
"Закон о прозрачности не позволит украинцам организовывать здесь проукраинскую пропагандистскую сеть. Потому что сейчас ситуация именно такова, провоенная проукраинская пропагандистская сеть действует в Венгрии, и она каждый день навязывает нам проукраинские позиции", - отметил он.
Орбан 13 мая созвал совет обороны в связи со шпионским скандалом, назвав последний операцией украинских спецслужб, проведенной при активном участии венгерской оппозиции с целью сорвать общевенгерское голосование о членстве Киева
в Евросоюзе.
СБУ
9 мая заявила, что впервые в истории Украины якобы разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая, как утверждается, вела шпионскую деятельность, задержаны 40-летний экс-военный и бывшая военнослужащая ВСУ
, которая уволилась из подразделения в 2025 году. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
в ответ заявил, что Венгрия высылает двух украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве в Будапеште
. После этого Украина заявила, что высылает двух венгерских дипломатов. Сотрудники венгерского антитеррористического центра также задержали в центре Будапеште бывшего сотрудника украинского посольства и в течение нескольких часов выдворили его из страны.
Во вторник глава правящей фракции венгерского парламента "Фидес" Мате Кочиш заявил, что спецслужбы Венгрии выявили еще двух украинских шпионов, которые собирали сведения о венгерской армии и энергетической системе и пытались повлиять на венгерскую позицию в конфликте на Украине.
В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Бюллетень содержит один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?". Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель
. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки.
Ранее премьер Виктор Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.