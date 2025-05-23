Рейтинг@Mail.ru
Орбан рассказал о шпионаже Украины против Венгрии - РИА Новости, 23.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:09 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/orban-2018605715.html
Орбан рассказал о шпионаже Украины против Венгрии
Орбан рассказал о шпионаже Украины против Венгрии - РИА Новости, 23.05.2025
Орбан рассказал о шпионаже Украины против Венгрии
Украина в последнее время стала более активно проводить операции спецслужб против Венгрии при участии венгерской оппозиции с целью убедить венгерских граждан... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T11:09:00+03:00
2025-05-23T11:09:00+03:00
в мире
украина
венгрия
киев
виктор орбан
петер сийярто
евросоюз
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998479821_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6316efba3bdf9837a6274299dbe52bca.jpg
БУДАПЕШТ, 23 мая - РИА Новости. Украина в последнее время стала более активно проводить операции спецслужб против Венгрии при участии венгерской оппозиции с целью убедить венгерских граждан поддержать членство Киева в Евросоюзе в ходе опроса населения, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. По его словам, шпионская деятельность украинских спецслужб в Венгрии в последнее время "серьезно возросла, они организуют и оперативные акции". "Верхушка каждой акции указывает на одно и то же: убедить венгров поддержать членство Украины в ЕС. Вот почему украинцы мобилизовали свои связи с венгерской оппозицией, вот почему они организуют кампании по дезинформации, вот почему они проводят оперативные действия спецслужб на территории Венгрии, чтобы каким-то образом заставить венгерское правительство и венгерский народ сказать "да" вступлению Украины в ЕС, даже если это против нашей воли", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Венгерский премьер напомнил, что парламент страны обсуждает "закон о прозрачности" по образцу американского закона об иностранных агентах о запрете финансирования из-за рубежа для политических организаций и СМИ. "Закон о прозрачности не позволит украинцам организовывать здесь проукраинскую пропагандистскую сеть. Потому что сейчас ситуация именно такова, провоенная проукраинская пропагандистская сеть действует в Венгрии, и она каждый день навязывает нам проукраинские позиции", - отметил он. Орбан 13 мая созвал совет обороны в связи со шпионским скандалом, назвав последний операцией украинских спецслужб, проведенной при активном участии венгерской оппозиции с целью сорвать общевенгерское голосование о членстве Киева в Евросоюзе. СБУ 9 мая заявила, что впервые в истории Украины якобы разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая, как утверждается, вела шпионскую деятельность, задержаны 40-летний экс-военный и бывшая военнослужащая ВСУ, которая уволилась из подразделения в 2025 году. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил, что Венгрия высылает двух украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве в Будапеште. После этого Украина заявила, что высылает двух венгерских дипломатов. Сотрудники венгерского антитеррористического центра также задержали в центре Будапеште бывшего сотрудника украинского посольства и в течение нескольких часов выдворили его из страны. Во вторник глава правящей фракции венгерского парламента "Фидес" Мате Кочиш заявил, что спецслужбы Венгрии выявили еще двух украинских шпионов, которые собирали сведения о венгерской армии и энергетической системе и пытались повлиять на венгерскую позицию в конфликте на Украине. В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Бюллетень содержит один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?". Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки. Ранее премьер Виктор Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
https://ria.ru/20250523/orban-2018596809.html
https://ria.ru/20250518/ukraina-2017719969.html
https://ria.ru/20250523/es-2018572226.html
украина
венгрия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998479821_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_59facd15cdcbed5f538ddfb07848239f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, венгрия, киев, виктор орбан, петер сийярто, евросоюз, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Венгрия, Киев, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Евросоюз, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
Орбан рассказал о шпионаже Украины против Венгрии

Орбан: спецслужбы Украины пытаются убедить венгров поддержать членство в ЕС

© AP Photo / Denes ErdosВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 23 мая - РИА Новости. Украина в последнее время стала более активно проводить операции спецслужб против Венгрии при участии венгерской оппозиции с целью убедить венгерских граждан поддержать членство Киева в Евросоюзе в ходе опроса населения, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
По его словам, шпионская деятельность украинских спецслужб в Венгрии в последнее время "серьезно возросла, они организуют и оперативные акции".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Орбан прокомментировал планы ЕС по финансированию украинской армии
Вчера, 10:19
"Верхушка каждой акции указывает на одно и то же: убедить венгров поддержать членство Украины в ЕС. Вот почему украинцы мобилизовали свои связи с венгерской оппозицией, вот почему они организуют кампании по дезинформации, вот почему они проводят оперативные действия спецслужб на территории Венгрии, чтобы каким-то образом заставить венгерское правительство и венгерский народ сказать "да" вступлению Украины в ЕС, даже если это против нашей воли", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Венгерский премьер напомнил, что парламент страны обсуждает "закон о прозрачности" по образцу американского закона об иностранных агентах о запрете финансирования из-за рубежа для политических организаций и СМИ.
"Закон о прозрачности не позволит украинцам организовывать здесь проукраинскую пропагандистскую сеть. Потому что сейчас ситуация именно такова, провоенная проукраинская пропагандистская сеть действует в Венгрии, и она каждый день навязывает нам проукраинские позиции", - отметил он.
Орбан 13 мая созвал совет обороны в связи со шпионским скандалом, назвав последний операцией украинских спецслужб, проведенной при активном участии венгерской оппозиции с целью сорвать общевенгерское голосование о членстве Киева в Евросоюзе.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Орбан назвал вступление Украины в ЕС самой большой угрозой для Венгрии
18 мая, 19:50
СБУ 9 мая заявила, что впервые в истории Украины якобы разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая, как утверждается, вела шпионскую деятельность, задержаны 40-летний экс-военный и бывшая военнослужащая ВСУ, которая уволилась из подразделения в 2025 году. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил, что Венгрия высылает двух украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве в Будапеште. После этого Украина заявила, что высылает двух венгерских дипломатов. Сотрудники венгерского антитеррористического центра также задержали в центре Будапеште бывшего сотрудника украинского посольства и в течение нескольких часов выдворили его из страны.
Во вторник глава правящей фракции венгерского парламента "Фидес" Мате Кочиш заявил, что спецслужбы Венгрии выявили еще двух украинских шпионов, которые собирали сведения о венгерской армии и энергетической системе и пытались повлиять на венгерскую позицию в конфликте на Украине.
В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Бюллетень содержит один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?". Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки.
Ранее премьер Виктор Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Совет ЕС во вторник обсудит возможное лишение Венгрии права голоса
Вчера, 05:25
 
В миреУкраинаВенгрияКиевВиктор ОрбанПетер СийяртоЕвросоюзСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала