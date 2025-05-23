https://ria.ru/20250523/orban-2018596809.html

Орбан прокомментировал планы ЕС по финансированию украинской армии

Орбан прокомментировал планы ЕС по финансированию украинской армии - РИА Новости, 23.05.2025

Орбан прокомментировал планы ЕС по финансированию украинской армии

Планы Евросоюза профинансировать создание украинской армии в миллион человек несет угрозу рисков безопасности для него самого, потому что Украина политически... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T10:19:00+03:00

2025-05-23T10:19:00+03:00

2025-05-23T10:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

европа

венгрия

виктор орбан

владимир зеленский

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/17/1804477598_0:245:2847:1846_1920x0_80_0_0_1c58907b69221a7480cee3aa0b895c19.jpg

БУДАПЕШТ, 23 мая - РИА Новости. Планы Евросоюза профинансировать создание украинской армии в миллион человек несет угрозу рисков безопасности для него самого, потому что Украина политически нестабильна и нет гарантии, что ее власти и армия всегда будут дружелюбны к Европе, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Он сообщил, что "прекрасным западноевропейским лидерам по какой-то причине пришло в голову заключить с украинцами соглашение, часть которого заключается в том, что Украина будет постоянно держать под ружьем армию численностью около миллиона человек не только на время войны, но и в долгосрочной перспективе", а платить за это будут европейцы. "Армия всегда находится под влиянием правительства, а Украина - нестабильное политическое государство, никто не может сказать, когда какое правительство там будет, и мы отправим миллионную армию неизвестному нам украинскому правительству за наши же деньги. Это может привести только к беде, из этого может выйти серьезный риск безопасности для Европы", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Венгерский премьер подчеркнул, что в итоге Европа будет "финансировать армию, намерения которой не всегда дружелюбны по отношению к нам, во всяком случае, нет гарантии этого". Он добавил, что реализация этого плана потребует колоссальных затрат, Венгрия не согласна с тем, чтобы ее деньги отправляли на Украину и содержали на них украинскую армию. Ранее Орбан заявил, что Евросоюз вскоре пересмотрит свои планы по поддержке Украины, а также утвержденные 26 странами на внеочередном саммите сообщества в марте представления об украинском будущем после того, как подсчитает весь размер будущих расходов. По его словам, в Брюсселе сейчас ведут подсчеты, во сколько обойдется содержание украинской армии, которую Владимир Зеленский якобы хочет довести до миллиона, поддержание функционирования украинского государства, где ЕС выплачивает, в том числе зарплаты и пенсии, на фоне требуемых миллиардов евро на перевооружение самой Европы и возможного вступления Киева в ЕС.

https://ria.ru/20250518/ukraina-2017719969.html

https://ria.ru/20250523/es-2018572226.html

украина

европа

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, европа, венгрия, виктор орбан, владимир зеленский, евросоюз