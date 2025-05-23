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Орбан прокомментировал планы ЕС по финансированию украинской армии - РИА Новости, 23.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:19 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/orban-2018596809.html
Орбан прокомментировал планы ЕС по финансированию украинской армии
Орбан прокомментировал планы ЕС по финансированию украинской армии - РИА Новости, 23.05.2025
Орбан прокомментировал планы ЕС по финансированию украинской армии
Планы Евросоюза профинансировать создание украинской армии в миллион человек несет угрозу рисков безопасности для него самого, потому что Украина политически... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T10:19:00+03:00
2025-05-23T10:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
европа
венгрия
виктор орбан
владимир зеленский
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БУДАПЕШТ, 23 мая - РИА Новости. Планы Евросоюза профинансировать создание украинской армии в миллион человек несет угрозу рисков безопасности для него самого, потому что Украина политически нестабильна и нет гарантии, что ее власти и армия всегда будут дружелюбны к Европе, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Он сообщил, что "прекрасным западноевропейским лидерам по какой-то причине пришло в голову заключить с украинцами соглашение, часть которого заключается в том, что Украина будет постоянно держать под ружьем армию численностью около миллиона человек не только на время войны, но и в долгосрочной перспективе", а платить за это будут европейцы. "Армия всегда находится под влиянием правительства, а Украина - нестабильное политическое государство, никто не может сказать, когда какое правительство там будет, и мы отправим миллионную армию неизвестному нам украинскому правительству за наши же деньги. Это может привести только к беде, из этого может выйти серьезный риск безопасности для Европы", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Венгерский премьер подчеркнул, что в итоге Европа будет "финансировать армию, намерения которой не всегда дружелюбны по отношению к нам, во всяком случае, нет гарантии этого". Он добавил, что реализация этого плана потребует колоссальных затрат, Венгрия не согласна с тем, чтобы ее деньги отправляли на Украину и содержали на них украинскую армию. Ранее Орбан заявил, что Евросоюз вскоре пересмотрит свои планы по поддержке Украины, а также утвержденные 26 странами на внеочередном саммите сообщества в марте представления об украинском будущем после того, как подсчитает весь размер будущих расходов. По его словам, в Брюсселе сейчас ведут подсчеты, во сколько обойдется содержание украинской армии, которую Владимир Зеленский якобы хочет довести до миллиона, поддержание функционирования украинского государства, где ЕС выплачивает, в том числе зарплаты и пенсии, на фоне требуемых миллиардов евро на перевооружение самой Европы и возможного вступления Киева в ЕС.
https://ria.ru/20250518/ukraina-2017719969.html
https://ria.ru/20250523/es-2018572226.html
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украина, европа, венгрия, виктор орбан, владимир зеленский, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Украина, Европа, Венгрия, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Евросоюз
Орбан прокомментировал планы ЕС по финансированию украинской армии

Орбан: планы ЕС профинансировать украинскую армию несут риски для Европы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 23 мая - РИА Новости. Планы Евросоюза профинансировать создание украинской армии в миллион человек несет угрозу рисков безопасности для него самого, потому что Украина политически нестабильна и нет гарантии, что ее власти и армия всегда будут дружелюбны к Европе, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Он сообщил, что "прекрасным западноевропейским лидерам по какой-то причине пришло в голову заключить с украинцами соглашение, часть которого заключается в том, что Украина будет постоянно держать под ружьем армию численностью около миллиона человек не только на время войны, но и в долгосрочной перспективе", а платить за это будут европейцы.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
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18 мая, 19:50
"Армия всегда находится под влиянием правительства, а Украина - нестабильное политическое государство, никто не может сказать, когда какое правительство там будет, и мы отправим миллионную армию неизвестному нам украинскому правительству за наши же деньги. Это может привести только к беде, из этого может выйти серьезный риск безопасности для Европы", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Венгерский премьер подчеркнул, что в итоге Европа будет "финансировать армию, намерения которой не всегда дружелюбны по отношению к нам, во всяком случае, нет гарантии этого".
Он добавил, что реализация этого плана потребует колоссальных затрат, Венгрия не согласна с тем, чтобы ее деньги отправляли на Украину и содержали на них украинскую армию.
Ранее Орбан заявил, что Евросоюз вскоре пересмотрит свои планы по поддержке Украины, а также утвержденные 26 странами на внеочередном саммите сообщества в марте представления об украинском будущем после того, как подсчитает весь размер будущих расходов. По его словам, в Брюсселе сейчас ведут подсчеты, во сколько обойдется содержание украинской армии, которую Владимир Зеленский якобы хочет довести до миллиона, поддержание функционирования украинского государства, где ЕС выплачивает, в том числе зарплаты и пенсии, на фоне требуемых миллиардов евро на перевооружение самой Европы и возможного вступления Киева в ЕС.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЕвропаВенгрияВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийЕвросоюз
 
 
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