Орбан прокомментировал планы ЕС по финансированию украинской армии
Орбан: планы ЕС профинансировать украинскую армию несут риски для Европы
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 23 мая - РИА Новости. Планы Евросоюза профинансировать создание украинской армии в миллион человек несет угрозу рисков безопасности для него самого, потому что Украина политически нестабильна и нет гарантии, что ее власти и армия всегда будут дружелюбны к Европе, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Он сообщил, что "прекрасным западноевропейским лидерам по какой-то причине пришло в голову заключить с украинцами соглашение, часть которого заключается в том, что Украина будет постоянно держать под ружьем армию численностью около миллиона человек не только на время войны, но и в долгосрочной перспективе", а платить за это будут европейцы.
"Армия всегда находится под влиянием правительства, а Украина - нестабильное политическое государство, никто не может сказать, когда какое правительство там будет, и мы отправим миллионную армию неизвестному нам украинскому правительству за наши же деньги. Это может привести только к беде, из этого может выйти серьезный риск безопасности для Европы", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Венгерский премьер подчеркнул, что в итоге Европа будет "финансировать армию, намерения которой не всегда дружелюбны по отношению к нам, во всяком случае, нет гарантии этого".
Он добавил, что реализация этого плана потребует колоссальных затрат, Венгрия не согласна с тем, чтобы ее деньги отправляли на Украину и содержали на них украинскую армию.
Ранее Орбан заявил, что Евросоюз вскоре пересмотрит свои планы по поддержке Украины, а также утвержденные 26 странами на внеочередном саммите сообщества в марте представления об украинском будущем после того, как подсчитает весь размер будущих расходов. По его словам, в Брюсселе сейчас ведут подсчеты, во сколько обойдется содержание украинской армии, которую Владимир Зеленский якобы хочет довести до миллиона, поддержание функционирования украинского государства, где ЕС выплачивает, в том числе зарплаты и пенсии, на фоне требуемых миллиардов евро на перевооружение самой Европы и возможного вступления Киева в ЕС.