https://ria.ru/20250523/opk-2018751884.html
Путин отметил рост интереса к продукции российского ОПК
Путин отметил рост интереса к продукции российского ОПК - РИА Новости, 23.05.2025
Путин отметил рост интереса к продукции российского ОПК
Интерес к продукции российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) растет, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T18:26:00+03:00
2025-05-23T18:26:00+03:00
2025-05-23T18:28:00+03:00
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Интерес к продукции российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) растет, заявил президент России Владимир Путин."Безусловно, интерес к ней (к продукции российского ОПК - ред.) растет, и мы понимаем почему. Ведь практически вся линейка российских вооружений, от средств обнаружения и поражения до систем ПВО, авиации, беспилотных комплексов и бронетехники, показывает свою эффективность, проходит жесткие испытания не только на полигонах или на учениях, а, что самое главное, на земле, во фронтовых условиях, в реальном бою", - сказал Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.
https://ria.ru/20250523/putin-2018751092.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин отметил рост интереса к продукции российского ОПК
Путин заявил, что интерес к продукции российского ОПК растет