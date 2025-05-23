https://ria.ru/20250523/opk-2018751884.html

Путин отметил рост интереса к продукции российского ОПК

Путин отметил рост интереса к продукции российского ОПК - РИА Новости, 23.05.2025

Путин отметил рост интереса к продукции российского ОПК

Интерес к продукции российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) растет, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T18:26:00+03:00

2025-05-23T18:26:00+03:00

2025-05-23T18:28:00+03:00

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Интерес к продукции российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) растет, заявил президент России Владимир Путин."Безусловно, интерес к ней (к продукции российского ОПК - ред.) растет, и мы понимаем почему. Ведь практически вся линейка российских вооружений, от средств обнаружения и поражения до систем ПВО, авиации, беспилотных комплексов и бронетехники, показывает свою эффективность, проходит жесткие испытания не только на полигонах или на учениях, а, что самое главное, на земле, во фронтовых условиях, в реальном бою", - сказал Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.

https://ria.ru/20250523/putin-2018751092.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, безопасность