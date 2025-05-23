https://ria.ru/20250523/opershtab-2018580880.html
В Ивановской области объявили отбой опасности БПЛА
В Ивановской области объявили отбой опасности БПЛА - РИА Новости, 23.05.2025
В Ивановской области объявили отбой опасности БПЛА
Оперштаб Ивановской области объявил отбой опасности БПЛА в регионе, сообщило правительство региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T08:39:00+03:00
2025-05-23T08:39:00+03:00
2025-05-23T08:39:00+03:00
ивановская область
происшествия
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833390341_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5a2703e971043ed458d9ee231c59b0be.jpg
РЯЗАНЬ, 23 мая - РИА Новости. Оперштаб Ивановской области объявил отбой опасности БПЛА в регионе, сообщило правительство региона в своем Telegram-канале. Режим опасности атаки БПЛА объявили в Ивановской области в 1.16 мск 21 мая, он несколько раз продлевался. "Оперативный штаб: отбой опасности БПЛА в Ивановской области", - сообщается правительства региона.
https://ria.ru/20250523/oblast-2018579736.html
ивановская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833390341_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_43824de00a65a2a199358860c11f3406.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ивановская область, происшествия
Ивановская область, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
В Ивановской области объявили отбой опасности БПЛА
Оперштаб Ивановской области объявил отбой опасности БПЛА в регионе