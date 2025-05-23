https://ria.ru/20250523/opershtab-2018580880.html

В Ивановской области объявили отбой опасности БПЛА

В Ивановской области объявили отбой опасности БПЛА - РИА Новости, 23.05.2025

В Ивановской области объявили отбой опасности БПЛА

Оперштаб Ивановской области объявил отбой опасности БПЛА в регионе, сообщило правительство региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T08:39:00+03:00

2025-05-23T08:39:00+03:00

2025-05-23T08:39:00+03:00

ивановская область

происшествия

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РЯЗАНЬ, 23 мая - РИА Новости. Оперштаб Ивановской области объявил отбой опасности БПЛА в регионе, сообщило правительство региона в своем Telegram-канале. Режим опасности атаки БПЛА объявили в Ивановской области в 1.16 мск 21 мая, он несколько раз продлевался. "Оперативный штаб: отбой опасности БПЛА в Ивановской области", - сообщается правительства региона.

https://ria.ru/20250523/oblast-2018579736.html

ивановская область

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ивановская область, происшествия