Рейтинг@Mail.ru
Генсек ООН пригласил папу римского посетить организацию - РИА Новости, 23.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:53 23.05.2025 (обновлено: 20:14 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/oon-2018769818.html
Генсек ООН пригласил папу римского посетить организацию
Генсек ООН пригласил папу римского посетить организацию - РИА Новости, 23.05.2025
Генсек ООН пригласил папу римского посетить организацию
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш пригласил папу римского Льва XIV посетить с визитом Организацию, сообщил заместитель представитель генсека ООН Фархан РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T19:53:00+03:00
2025-05-23T20:14:00+03:00
в мире
антониу гутерреш
фархан хак
оон
новый папа римский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817850747_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_1e05ff414bd36e6d0c6fbf5e2d605fec.jpg
ООН, 23 мая – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш пригласил папу римского Льва XIV посетить с визитом Организацию, сообщил заместитель представитель генсека ООН Фархан Хак. По его словам, в пятницу Гутерреш и папа римский провели телефонный разговор. В ходе него генсек ООН, в частности, выразил готовность развивать сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Святым Престолом. "Генеральный секретарь пригласил Его Святейшество посетить ООН. Он надеется на встречу с Его Святейшеством, чтобы обсудить совместные усилия по продвижению общих ценностей в нашем неспокойном мире", – сказал Хак в ходе брифинга для журналистов.
https://ria.ru/20250524/papa_rimskiy-2015918610.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817850747_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_e22b6e8ec08184b5abcf69089bd85e99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, антониу гутерреш, фархан хак, оон, новый папа римский
В мире, Антониу Гутерреш, Фархан Хак, ООН, Новый Папа Римский
Генсек ООН пригласил папу римского посетить организацию

Генсек ООН Гутерреш пригласил папу римского посетить организацию

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 23 мая – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш пригласил папу римского Льва XIV посетить с визитом Организацию, сообщил заместитель представитель генсека ООН Фархан Хак.
По его словам, в пятницу Гутерреш и папа римский провели телефонный разговор. В ходе него генсек ООН, в частности, выразил готовность развивать сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Святым Престолом.
"Генеральный секретарь пригласил Его Святейшество посетить ООН. Он надеется на встречу с Его Святейшеством, чтобы обсудить совместные усилия по продвижению общих ценностей в нашем неспокойном мире", – сказал Хак в ходе брифинга для журналистов.
Папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Биография нового папы римского: чем известен Лев XIV
08:33
 
В миреАнтониу ГутеррешФархан ХакООННовый Папа Римский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала