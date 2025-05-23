https://ria.ru/20250523/oon-2018769818.html
Генсек ООН пригласил папу римского посетить организацию
Генсек ООН пригласил папу римского посетить организацию - РИА Новости, 23.05.2025
Генсек ООН пригласил папу римского посетить организацию
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш пригласил папу римского Льва XIV посетить с визитом Организацию, сообщил заместитель представитель генсека ООН Фархан РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T19:53:00+03:00
2025-05-23T19:53:00+03:00
2025-05-23T20:14:00+03:00
в мире
антониу гутерреш
фархан хак
оон
новый папа римский
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ООН, 23 мая – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш пригласил папу римского Льва XIV посетить с визитом Организацию, сообщил заместитель представитель генсека ООН Фархан Хак. По его словам, в пятницу Гутерреш и папа римский провели телефонный разговор. В ходе него генсек ООН, в частности, выразил готовность развивать сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Святым Престолом. "Генеральный секретарь пригласил Его Святейшество посетить ООН. Он надеется на встречу с Его Святейшеством, чтобы обсудить совместные усилия по продвижению общих ценностей в нашем неспокойном мире", – сказал Хак в ходе брифинга для журналистов.
https://ria.ru/20250524/papa_rimskiy-2015918610.html
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в мире, антониу гутерреш, фархан хак, оон, новый папа римский
В мире, Антониу Гутерреш, Фархан Хак, ООН, Новый Папа Римский
Генсек ООН пригласил папу римского посетить организацию
Генсек ООН Гутерреш пригласил папу римского посетить организацию