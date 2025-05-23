https://ria.ru/20250523/oon-2018769818.html

Генсек ООН пригласил папу римского посетить организацию

Генсек ООН пригласил папу римского посетить организацию - РИА Новости, 23.05.2025

Генсек ООН пригласил папу римского посетить организацию

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш пригласил папу римского Льва XIV посетить с визитом Организацию, сообщил заместитель представитель генсека ООН Фархан РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T19:53:00+03:00

2025-05-23T19:53:00+03:00

2025-05-23T20:14:00+03:00

в мире

антониу гутерреш

фархан хак

оон

новый папа римский

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ООН, 23 мая – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш пригласил папу римского Льва XIV посетить с визитом Организацию, сообщил заместитель представитель генсека ООН Фархан Хак. По его словам, в пятницу Гутерреш и папа римский провели телефонный разговор. В ходе него генсек ООН, в частности, выразил готовность развивать сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Святым Престолом. "Генеральный секретарь пригласил Его Святейшество посетить ООН. Он надеется на встречу с Его Святейшеством, чтобы обсудить совместные усилия по продвижению общих ценностей в нашем неспокойном мире", – сказал Хак в ходе брифинга для журналистов.

https://ria.ru/20250524/papa_rimskiy-2015918610.html

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2025

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в мире, антониу гутерреш, фархан хак, оон, новый папа римский