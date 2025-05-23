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В ООН поприветствовали обмен пленными между Россией и Украиной - РИА Новости, 23.05.2025
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19:50 23.05.2025 (обновлено: 19:52 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/oon-2018769615.html
В ООН поприветствовали обмен пленными между Россией и Украиной
В ООН поприветствовали обмен пленными между Россией и Украиной - РИА Новости, 23.05.2025
В ООН поприветствовали обмен пленными между Россией и Украиной
ООН приветствует обмен пленными между РФ и Украиной, надеется, что он продолжится, сообщил заместитель официального представителя генсека Всемирной Организации... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T19:50:00+03:00
2025-05-23T19:52:00+03:00
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здоровье - общество
россия
курская область
белоруссия
фархан хак
вооруженные силы украины
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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ООН, 23 мая - РИА Новости. ООН приветствует обмен пленными между РФ и Украиной, надеется, что он продолжится, сообщил заместитель официального представителя генсека Всемирной Организации Фархан Хак. "Да (приветствуем - ред.). Мы надеемся, что обмен военнопленными продолжится и станет частью общих усилий по деэскалации ситуации", – сказал Хак в ответ на вопрос РИА Новости. Россия вернула из украинского плена 270 военных, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области, взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц, сообщило ранее в пятницу Минобороны РФ. Возвращенные российские военнослужащие и гражданские лица сейчас находятся в Белоруссии, им предоставлена необходимая психолого-медицинская помощь, отмечало МО РФ. Инициированный российской стороной масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни, подчеркивали в военном ведомстве.
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в мире, здоровье - общество, россия, курская область, белоруссия, фархан хак, вооруженные силы украины, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Здоровье - Общество, Россия, Курская область, Белоруссия, Фархан Хак, Вооруженные силы Украины, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
В ООН поприветствовали обмен пленными между Россией и Украиной

В ООН выразили надежду, что обмен пленными между Россией и Украиной продолжится

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
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ООН, 23 мая - РИА Новости. ООН приветствует обмен пленными между РФ и Украиной, надеется, что он продолжится, сообщил заместитель официального представителя генсека Всемирной Организации Фархан Хак.
"Да (приветствуем - ред.). Мы надеемся, что обмен военнопленными продолжится и станет частью общих усилий по деэскалации ситуации", – сказал Хак в ответ на вопрос РИА Новости.
Россия вернула из украинского плена 270 военных, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области, взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц, сообщило ранее в пятницу Минобороны РФ. Возвращенные российские военнослужащие и гражданские лица сейчас находятся в Белоруссии, им предоставлена необходимая психолого-медицинская помощь, отмечало МО РФ. Инициированный российской стороной масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни, подчеркивали в военном ведомстве.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
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Вчера, 19:25
 
В миреЗдоровье - ОбществоРоссияКурская областьБелоруссияФархан ХакВооруженные силы УкраиныПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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