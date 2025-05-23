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СМИ: инвесторы хотят купить OnlyFans за восемь миллиардов долларов - РИА Новости, 23.05.2025
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00:54 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/onlyfans-2018561821.html
СМИ: инвесторы хотят купить OnlyFans за восемь миллиардов долларов
СМИ: инвесторы хотят купить OnlyFans за восемь миллиардов долларов - РИА Новости, 23.05.2025
СМИ: инвесторы хотят купить OnlyFans за восемь миллиардов долларов
Группа инвесторов ведет переговоры о приобретении онлайн-платформы OnlyFans по цене около восьми миллиардов долларов, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T00:54:00+03:00
2025-05-23T00:54:00+03:00
экономика
технологии
лос-анджелес
лондон
onlyfans
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Группа инвесторов ведет переговоры о приобретении онлайн-платформы OnlyFans по цене около восьми миллиардов долларов, передает агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники. По словам источников, группу потенциальных покупателей возглавляет Forest Road Company, инвестиционная компания из Лос-Анджелеса. Переговоры ведутся как минимум с марта, а соглашение может быть достигнуто в ближайшие недели, отметили источники, подчеркнув, что сделка не гарантирована. Они упомянули также возможность IPO. Как отмечается, интерес инвесторов привлек рост доходов, который резко вырос во время пандемии COVID-19. По данным британских регуляторов, за 2023 год компания Fenix International, которая владеет платформой, получила 6,6 миллиардов долларов выручки против 375 миллионов в 2020 году. По данным агентства, единственный акционер компании Fenix International — американец украинского происхождения Леонид Радвинский. Он приобрел OnlyFans в 2018 году и за последние три года получил как минимум один миллиард долларов в виде дивидендов, свидетельствуют британские отчеты. OnlyFans — онлайн-платформа, которая предоставляет возможность создавать и распространять контент, включая фотографии, видео и текстовые материалы, за подписку. Сервис особенно популярен в индустрии развлечений для взрослых. Штаб-квартира компании расположена в Лондоне.
https://ria.ru/20250113/polsha-1993455208.html
https://realty.ria.ru/20250404/tsukerberg-2009311340.html
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экономика, технологии, лос-анджелес, лондон, onlyfans
Экономика, Технологии, Лос-Анджелес, Лондон, OnlyFans
СМИ: инвесторы хотят купить OnlyFans за восемь миллиардов долларов

Reuters: инвесторы хотят купить OnlyFans за восемь миллиардов долларов

© AP Photo / Mark LennihanДолларовые купюры
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© AP Photo / Mark Lennihan
Долларовые купюры. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Группа инвесторов ведет переговоры о приобретении онлайн-платформы OnlyFans по цене около восьми миллиардов долларов, передает агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники.
По словам источников, группу потенциальных покупателей возглавляет Forest Road Company, инвестиционная компания из Лос-Анджелеса.
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Переговоры ведутся как минимум с марта, а соглашение может быть достигнуто в ближайшие недели, отметили источники, подчеркнув, что сделка не гарантирована. Они упомянули также возможность IPO.
Как отмечается, интерес инвесторов привлек рост доходов, который резко вырос во время пандемии COVID-19. По данным британских регуляторов, за 2023 год компания Fenix International, которая владеет платформой, получила 6,6 миллиардов долларов выручки против 375 миллионов в 2020 году.
По данным агентства, единственный акционер компании Fenix International — американец украинского происхождения Леонид Радвинский. Он приобрел OnlyFans в 2018 году и за последние три года получил как минимум один миллиард долларов в виде дивидендов, свидетельствуют британские отчеты.
OnlyFans — онлайн-платформа, которая предоставляет возможность создавать и распространять контент, включая фотографии, видео и текстовые материалы, за подписку. Сервис особенно популярен в индустрии развлечений для взрослых. Штаб-квартира компании расположена в Лондоне.
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ЭкономикаТехнологииЛос-АнджелесЛондонOnlyFans
 
 
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