СМИ: инвесторы хотят купить OnlyFans за восемь миллиардов долларов
Reuters: инвесторы хотят купить OnlyFans за восемь миллиардов долларов
© AP Photo / Mark LennihanДолларовые купюры
© AP Photo / Mark Lennihan
Долларовые купюры. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Группа инвесторов ведет переговоры о приобретении онлайн-платформы OnlyFans по цене около восьми миллиардов долларов, передает агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники.
По словам источников, группу потенциальных покупателей возглавляет Forest Road Company, инвестиционная компания из Лос-Анджелеса.
Маску предложили купить замок в Польше
13 января, 12:55
Переговоры ведутся как минимум с марта, а соглашение может быть достигнуто в ближайшие недели, отметили источники, подчеркнув, что сделка не гарантирована. Они упомянули также возможность IPO.
Как отмечается, интерес инвесторов привлек рост доходов, который резко вырос во время пандемии COVID-19. По данным британских регуляторов, за 2023 год компания Fenix International, которая владеет платформой, получила 6,6 миллиардов долларов выручки против 375 миллионов в 2020 году.
По данным агентства, единственный акционер компании Fenix International — американец украинского происхождения Леонид Радвинский. Он приобрел OnlyFans в 2018 году и за последние три года получил как минимум один миллиард долларов в виде дивидендов, свидетельствуют британские отчеты.
OnlyFans — онлайн-платформа, которая предоставляет возможность создавать и распространять контент, включая фотографии, видео и текстовые материалы, за подписку. Сервис особенно популярен в индустрии развлечений для взрослых. Штаб-квартира компании расположена в Лондоне.
Марк Цукерберг купил особняк в Вашингтоне
4 апреля, 13:20