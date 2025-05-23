https://ria.ru/20250523/ogranicheniya-2018572836.html

В Домодедово и Жуковском сняли ограничения на полеты

В Домодедово и Жуковском сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 23.05.2025

В Домодедово и Жуковском сняли ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" сняты, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T05:34:00+03:00

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домодедово (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" сняты, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко."В аэропортах Домодедово и Жуковский с 03.23 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250523/ogranicheniya-2018562887.html

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домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)