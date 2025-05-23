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В Домодедово и Жуковском сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 23.05.2025
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05:34 23.05.2025 (обновлено: 05:36 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/ogranicheniya-2018572836.html
В Домодедово и Жуковском сняли ограничения на полеты
В Домодедово и Жуковском сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 23.05.2025
В Домодедово и Жуковском сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" сняты, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 23.05.2025
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домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" сняты, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко."В аэропортах Домодедово и Жуковский с 03.23 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250523/ogranicheniya-2018562887.html
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домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В Домодедово и Жуковском сняли ограничения на полеты

Росавиация: в Домодедово и Жуковском сняли ограничения на полеты

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкТерминал московского аэропорта Домодедово
Терминал московского аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Терминал московского аэропорта Домодедово. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" сняты, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
"В аэропортах Домодедово и Жуковский с 03.23 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал он в Telegram-канале.
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Во Внуково сняли временные ограничения на полеты
01:25
 
Домодедово (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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