https://ria.ru/20250523/ogranicheniya-2018568475.html
Во Внуково второй раз за ночь вводили ограничение на полеты
Во Внуково второй раз за ночь вводили ограничение на полеты - РИА Новости, 23.05.2025
Во Внуково второй раз за ночь вводили ограничение на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили во "Внуково" второй раз за ночь, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T03:43:00+03:00
2025-05-23T03:43:00+03:00
2025-05-23T03:43:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
внуково (аэропорт)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили во "Внуково" второй раз за ночь, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. По его данным, ограничения вводили в 1.50 мск, они продлились почти час. "В аэропорту "Внуково" в 2.47 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении Кореняко в Telegram-канале.
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), внуково (аэропорт)
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Внуково (аэропорт)
Во Внуково второй раз за ночь вводили ограничение на полеты
Росавиация: во Внуково второй раз за ночь вводили ограничение на полеты