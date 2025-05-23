https://ria.ru/20250523/ogranicheniya-2018568475.html

Во Внуково второй раз за ночь вводили ограничение на полеты

Во Внуково второй раз за ночь вводили ограничение на полеты - РИА Новости, 23.05.2025

Во Внуково второй раз за ночь вводили ограничение на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили во "Внуково" второй раз за ночь, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T03:43:00+03:00

2025-05-23T03:43:00+03:00

2025-05-23T03:43:00+03:00

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

внуково (аэропорт)

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили во "Внуково" второй раз за ночь, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. По его данным, ограничения вводили в 1.50 мск, они продлились почти час. "В аэропорту "Внуково" в 2.47 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении Кореняко в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250523/ogranicheniya-2018560377.html

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2025

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), внуково (аэропорт)