https://ria.ru/20250523/ogranicheniya-2018562887.html
Во Внуково сняли временные ограничения на полеты
Во Внуково сняли временные ограничения на полеты - РИА Новости, 23.05.2025
Во Внуково сняли временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Внуково, сообщила авиагавань. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T01:25:00+03:00
2025-05-23T01:25:00+03:00
2025-05-23T01:27:00+03:00
внуково (аэропорт)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Внуково, сообщила авиагавань."01:16- ограничения сняты. а/п Внуково работает без ограничений", - сообщили в авиагавани.
https://ria.ru/20250523/ogranicheniya-2018560377.html
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внуково (аэропорт)
Во Внуково сняли временные ограничения на полеты
Росавиация: во Внуково сняли временные ограничения на полеты