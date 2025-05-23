https://ria.ru/20250523/ogranicheniya-2018562887.html

Во Внуково сняли временные ограничения на полеты

Во Внуково сняли временные ограничения на полеты - РИА Новости, 23.05.2025

Во Внуково сняли временные ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Внуково, сообщила авиагавань. РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T01:25:00+03:00

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внуково (аэропорт)

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Внуково, сообщила авиагавань."01:16- ограничения сняты. а/п Внуково работает без ограничений", - сообщили в авиагавани.

https://ria.ru/20250523/ogranicheniya-2018560377.html

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внуково (аэропорт)