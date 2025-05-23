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В аэропорту "Жуковский" ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту "Жуковский" ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 23.05.2025

В аэропорту "Жуковский" ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Жуковский, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 23.05.2025

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жуковский

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Жуковский, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. "Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 23:55 МСК введены в аэропорту Жуковский", - написал он в своем Тelegram-канале.

https://ria.ru/20250522/vnukovo-2018558199.html

жуковский

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жуковский, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)