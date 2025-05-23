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Россия и Украина провели первый этап масштабного обмена пленными - РИА Новости, 23.05.2025
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16:34 23.05.2025 (обновлено: 18:40 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/obmen-2018721873.html
Россия и Украина провели первый этап масштабного обмена пленными
Россия и Украина провели первый этап масштабного обмена пленными - РИА Новости, 23.05.2025
Россия и Украина провели первый этап масштабного обмена пленными
Россия и Украина провели первый этап масштабного обмена пленными, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T16:34:00+03:00
2025-05-23T18:40:00+03:00
в мире
россия
украина
курская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Россия и Украина провели первый этап масштабного обмена пленными, сообщили в Минобороны.&quot;В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области&quot;, — отметили в ведомстве.Взамен украинской стороне передали 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц.Сейчас все возвращенные из плена находятся на территории Белоруссии. Затем их привезут в Россию для лечения и реабилитации в медучреждениях.В Минобороны добавили, что инициированный российской стороной масштабный обмен пленными планируется продолжить в ближайшие дни.Договоренность об обмене пленными в формате 1000 на 1000 человек была достигнута на первых за три года переговорах России и Украины.Встреча состоялась неделю назад в Стамбуле по предложению президента Владимира Путина. Выдвигая эту инициативу, он не исключил, что стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.Как заявил накануне представитель Кремля Дмитрий Песков, работа по подготовке к обмену ведется и все стороны заинтересованы в том, чтобы он состоялся как можно быстрее.
https://ria.ru/20241029/plennye-1980633496.html
https://ria.ru/20250515/alaudinov-2017023356.html
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Российские военные, вернувшиеся из украинского плена в результате обмена
Минобороны показало видео с российскими военными, вернувшимися из украинского плена в результате обмена
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в мире, россия, украина, курская область, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Курская область, Вооруженные силы Украины
Россия и Украина провели первый этап масштабного обмена пленными

Россия и Украина передали друг другу по 390 человек в рамках соглашения в Турции

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Россия и Украина провели первый этап масштабного обмена пленными, сообщили в Минобороны.
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"В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области", — отметили в ведомстве.

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Взамен украинской стороне передали 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц.
Сейчас все возвращенные из плена находятся на территории Белоруссии. Затем их привезут в Россию для лечения и реабилитации в медучреждениях.
В Минобороны добавили, что инициированный российской стороной масштабный обмен пленными планируется продолжить в ближайшие дни.
Договоренность об обмене пленными в формате 1000 на 1000 человек была достигнута на первых за три года переговорах России и Украины.
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Встреча состоялась неделю назад в Стамбуле по предложению президента Владимира Путина. Выдвигая эту инициативу, он не исключил, что стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.
Как заявил накануне представитель Кремля Дмитрий Песков, работа по подготовке к обмену ведется и все стороны заинтересованы в том, чтобы он состоялся как можно быстрее.
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