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Россия и Украина согласовали обмен пленными, заявил Трамп
Россия и Украина согласовали обмен пленными, заявил Трамп - РИА Новости, 23.05.2025
Россия и Украина согласовали обмен пленными, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия и Украина завершили согласование обмена пленными, об этом он написал в соцсети Truth Social. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T13:41:00+03:00
2025-05-23T13:41:00+03:00
2025-05-23T15:14:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия и Украина завершили согласование обмена пленными, об этом он написал в соцсети Truth Social. "Согласование крупного обмена пленными только что завершилось между Россией и Украиной. Он вступит в силу скоро. Поздравляю обе стороны с этими переговорами. Это может привести к чему-то грандиозному", — заявил глава Белого дома. Договоренность об обмене пленными в формате 1000 на 1000 человек была достигнута на первых за три года переговорах России и Украины. Встреча состоялась 16 мая в Стамбуле по предложению президента Владимира Путина. Выдвигая это предложение, глава государства не исключил, что в ходе соответствующих обсуждений стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.Как заявил накануне представитель Кремля Дмитрий Песков, работа по подготовке к обмену ведется и все стороны заинтересованы в том, чтобы он состоялся как можно быстрее.
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Россия и Украина согласовали обмен пленными, заявил Трамп
Трамп: Россия и Украина завершили согласование обмена пленными