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В Рязанской области сообщили об уничтожении шести беспилотников - РИА Новости, 23.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:23 23.05.2025 (обновлено: 08:27 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/oblast-2018579736.html
В Рязанской области сообщили об уничтожении шести беспилотников
В Рязанской области сообщили об уничтожении шести беспилотников - РИА Новости, 23.05.2025
В Рязанской области сообщили об уничтожении шести беспилотников
Губернатор Рязанской области Павел Малков в своем Telegram-канале сообщил, что ущерба и пострадавших после уничтожения шести БПЛА в регионе нет. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T08:23:00+03:00
2025-05-23T08:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
рязанская область
павел малков
министерство обороны рф (минобороны рф)
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РЯЗАНЬ, 23 мая - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков в своем Telegram-канале сообщил, что ущерба и пострадавших после уничтожения шести БПЛА в регионе нет. Минобороны РФ сообщало, что в период с 20.00 22 мая дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе шесть – над территорией Рязанской области. "Очередная безрезультатная атака на Рязанскую область. Силами ПВО Минобороны уничтожено шесть БПЛА. Ущерба и пострадавших нет. Спасибо нашим защитникам!" - написал Малков.
https://ria.ru/20250523/bespilotniki-2018574871.html
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рязанская область, павел малков, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Рязанская область, Павел Малков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Рязанской области сообщили об уничтожении шести беспилотников

Малков: ущерба после уничтожения шести БПЛА нет

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на Рязань
Вид на Рязань - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
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РЯЗАНЬ, 23 мая - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков в своем Telegram-канале сообщил, что ущерба и пострадавших после уничтожения шести БПЛА в регионе нет.
Минобороны РФ сообщало, что в период с 20.00 22 мая дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе шесть – над территорией Рязанской области.
"Очередная безрезультатная атака на Рязанскую область. Силами ПВО Минобороны уничтожено шесть БПЛА. Ущерба и пострадавших нет. Спасибо нашим защитникам!" - написал Малков.
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Специальная военная операция на УкраинеРязанская областьПавел МалковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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