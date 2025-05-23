https://ria.ru/20250523/oblast-2018579736.html

В Рязанской области сообщили об уничтожении шести беспилотников

В Рязанской области сообщили об уничтожении шести беспилотников - РИА Новости, 23.05.2025

В Рязанской области сообщили об уничтожении шести беспилотников

Губернатор Рязанской области Павел Малков в своем Telegram-канале сообщил, что ущерба и пострадавших после уничтожения шести БПЛА в регионе нет. РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T08:23:00+03:00

2025-05-23T08:23:00+03:00

2025-05-23T08:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

рязанская область

павел малков

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938284296_0:209:2771:1767_1920x0_80_0_0_583997c53600a1bb48adf86ae27205b5.jpg

РЯЗАНЬ, 23 мая - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков в своем Telegram-канале сообщил, что ущерба и пострадавших после уничтожения шести БПЛА в регионе нет. Минобороны РФ сообщало, что в период с 20.00 22 мая дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе шесть – над территорией Рязанской области. "Очередная безрезультатная атака на Рязанскую область. Силами ПВО Минобороны уничтожено шесть БПЛА. Ущерба и пострадавших нет. Спасибо нашим защитникам!" - написал Малков.

https://ria.ru/20250523/bespilotniki-2018574871.html

рязанская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рязанская область, павел малков, министерство обороны рф (минобороны рф)