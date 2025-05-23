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Суд в Новосибирске отстранил министра промышленности области от должности - РИА Новости, 23.05.2025
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08:21 23.05.2025
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Суд в Новосибирске отстранил министра промышленности области от должности
Суд в Новосибирске отстранил министра промышленности области от должности - РИА Новости, 23.05.2025
Суд в Новосибирске отстранил министра промышленности области от должности
Центральный районный суд Новосибирска по ходатайству следователя временно отстранил от должности министра промышленности, торговли и развития... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T08:21:00+03:00
2025-05-23T08:21:00+03:00
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 23 мая – РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска по ходатайству следователя временно отстранил от должности министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова, обвиняемого в превышении полномочий, сообщает прокуратура региона. Центральный райсуд 15 мая удовлетворил ходатайство следствия о заключении Гончарова под стражу. Сам министр заявил, что считает обвинение надуманным и полностью не согласен с ним. "Сегодня Центральный районный суд Новосибирска с учетом мнения прокуратуры удовлетворил ходатайство следователя, отстранил обвиняемого от должности до 12 июля 2025 года", - говорится в сообщении. Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров обвиняется по пунктам "в", "г" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в преступлении, совершенном в сфере обеспечения государственных нужд Новосибирской области, связанных с поставками имущества, необходимого для поддержания боеготовности и жизнеобеспечения лиц, находящихся в зоне Специальной военной операции. По данным региональной прокуратуры, с мая 2023 по январь 2024 года Андрей Гончаров уменьшил количества товаров, подлежащих поставке по госконтракту, незаконно произведя оплату обществу с ограниченной ответственностью на сумму 95 миллионов рублей. В прокуратуре также сообщили, что уголовное дело также возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) в отношении учредителя и директора ООО "Росэкспресс". Они также арестованы.
https://ria.ru/20250507/udmurtija-2015563388.html
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происшествия, новосибирская область, новосибирск, россия, андрей гончар
Происшествия, Новосибирская область, Новосибирск, Россия, Андрей Гончар
Суд в Новосибирске отстранил министра промышленности области от должности

Суд в Новосибирске отстранил от должности министра промышленности Гончарова

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 23 мая – РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска по ходатайству следователя временно отстранил от должности министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова, обвиняемого в превышении полномочий, сообщает прокуратура региона.
Центральный райсуд 15 мая удовлетворил ходатайство следствия о заключении Гончарова под стражу. Сам министр заявил, что считает обвинение надуманным и полностью не согласен с ним.
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"Сегодня Центральный районный суд Новосибирска с учетом мнения прокуратуры удовлетворил ходатайство следователя, отстранил обвиняемого от должности до 12 июля 2025 года", - говорится в сообщении.
Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров обвиняется по пунктам "в", "г" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в преступлении, совершенном в сфере обеспечения государственных нужд Новосибирской области, связанных с поставками имущества, необходимого для поддержания боеготовности и жизнеобеспечения лиц, находящихся в зоне Специальной военной операции.
По данным региональной прокуратуры, с мая 2023 по январь 2024 года Андрей Гончаров уменьшил количества товаров, подлежащих поставке по госконтракту, незаконно произведя оплату обществу с ограниченной ответственностью на сумму 95 миллионов рублей.
В прокуратуре также сообщили, что уголовное дело также возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) в отношении учредителя и директора ООО "Росэкспресс". Они также арестованы.
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