https://ria.ru/20250523/novosibirsk-2018579538.html

Суд в Новосибирске отстранил министра промышленности области от должности

Суд в Новосибирске отстранил министра промышленности области от должности - РИА Новости, 23.05.2025

Суд в Новосибирске отстранил министра промышленности области от должности

Центральный районный суд Новосибирска по ходатайству следователя временно отстранил от должности министра промышленности, торговли и развития... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T08:21:00+03:00

2025-05-23T08:21:00+03:00

2025-05-23T08:21:00+03:00

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НОВОСИБИРСК, 23 мая – РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска по ходатайству следователя временно отстранил от должности министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова, обвиняемого в превышении полномочий, сообщает прокуратура региона. Центральный райсуд 15 мая удовлетворил ходатайство следствия о заключении Гончарова под стражу. Сам министр заявил, что считает обвинение надуманным и полностью не согласен с ним. "Сегодня Центральный районный суд Новосибирска с учетом мнения прокуратуры удовлетворил ходатайство следователя, отстранил обвиняемого от должности до 12 июля 2025 года", - говорится в сообщении. Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров обвиняется по пунктам "в", "г" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в преступлении, совершенном в сфере обеспечения государственных нужд Новосибирской области, связанных с поставками имущества, необходимого для поддержания боеготовности и жизнеобеспечения лиц, находящихся в зоне Специальной военной операции. По данным региональной прокуратуры, с мая 2023 по январь 2024 года Андрей Гончаров уменьшил количества товаров, подлежащих поставке по госконтракту, незаконно произведя оплату обществу с ограниченной ответственностью на сумму 95 миллионов рублей. В прокуратуре также сообщили, что уголовное дело также возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) в отношении учредителя и директора ООО "Росэкспресс". Они также арестованы.

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происшествия, новосибирская область, новосибирск, россия, андрей гончар