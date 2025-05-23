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Попова рассказала о состоянии воды у побережья от Новороссийска до Сочи - РИА Новости, 23.05.2025
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Туризм
 
12:25 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/novorossiysk-2018626527.html
Попова рассказала о состоянии воды у побережья от Новороссийска до Сочи
Попова рассказала о состоянии воды у побережья от Новороссийска до Сочи - РИА Новости, 23.05.2025
Попова рассказала о состоянии воды у побережья от Новороссийска до Сочи
Состояние воды, песка, рыбы на территории от Новороссийска до границы России по Черноморскому побережью в сторону Сочи соответствует сантребованиям, заявила... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T12:25:00+03:00
2025-05-23T12:25:00+03:00
туризм
новороссийск
сочи
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Состояние воды, песка, рыбы на территории от Новороссийска до границы России по Черноморскому побережью в сторону Сочи соответствует сантребованиям, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова журналистам. Попова рассказала, что Роспотребнадзор проводит исследования по состоянию морской воды, прибрежного песка и гальки, рыбы, морепродуктов в зоне, где произошел разлив мазута из-за крушения танкеров. "Все результаты, которые мы получили на территории от Новороссийска до границы Российской Федерации по Черноморскому побережью в сторону Сочи, абсолютно соответствуют санитарным требованиям. Здесь никаких отклонений и нарушений нет. По всем тем объектам окружающей среды, о которых я сказала, и по всем показателям, а мы исследуем пробы на более чем 60 показателей", - сказала Попова журналистам. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.
https://ria.ru/20250523/popova-2018620702.html
https://ria.ru/20250418/krym-2012066649.html
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новороссийск, сочи, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Туризм, Новороссийск, Сочи, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Попова рассказала о состоянии воды у побережья от Новороссийска до Сочи

Попова: вода и рыба у побережья от Новороссийска до Сочи соответствует нормам

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВиды Сочи
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Состояние воды, песка, рыбы на территории от Новороссийска до границы России по Черноморскому побережью в сторону Сочи соответствует сантребованиям, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова журналистам.
Попова рассказала, что Роспотребнадзор проводит исследования по состоянию морской воды, прибрежного песка и гальки, рыбы, морепродуктов в зоне, где произошел разлив мазута из-за крушения танкеров.
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Вчера, 12:01
"Все результаты, которые мы получили на территории от Новороссийска до границы Российской Федерации по Черноморскому побережью в сторону Сочи, абсолютно соответствуют санитарным требованиям. Здесь никаких отклонений и нарушений нет. По всем тем объектам окружающей среды, о которых я сказала, и по всем показателям, а мы исследуем пробы на более чем 60 показателей", - сказала Попова журналистам.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.
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ТуризмНовороссийскСочиРоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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