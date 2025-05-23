https://ria.ru/20250523/nepal-2018562439.html

В Непале расследуют скоростной подъем британских военных на Эверест

В Непале расследуют скоростной подъем британских военных на Эверест - РИА Новости, 23.05.2025

В Непале расследуют скоростной подъем британских военных на Эверест

Власти Непала расследуют деятельность британской группы альпинистов, состоящей из бывших военных и одного министра, которые в рекордный срок поднялись на... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T01:10:00+03:00

2025-05-23T01:10:00+03:00

2025-05-23T10:34:00+03:00

непал

гималаи

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Власти Непала расследуют деятельность британской группы альпинистов, состоящей из бывших военных и одного министра, которые в рекордный срок поднялись на Эверест с использованием ксенона, не предупредив об использовании такого допинга, заявил глава туристического ведомства Непала Нараян Прасад Регми в интервью The Telegraph. Как сообщает издание The Telegraph, министр по делам ветеранов Эл Карнс был в группе бывших солдат британских спецподразделений, которые вывесили британский флаг на вершине Эвереста в среду. При использовании традиционных методов акклиматизации восхождение обычно занимает около двух месяцев, но Карнс и его команда использовали ксенон для облегчения акклиматизации и поднялись за пять дней. Позднее министр заявил, что "невероятно горд" тем, что побил рекорд самого быстрого восхождения на Эверест без предварительной акклиматизации в Гималаях. "Мы расследуем деятельность туристического агентства и альпинистов, которые использовали ксенон для восхождения на Эверест. <...> Мы вызовем их, включая британского министра, и примем меры, которые сочтем необходимыми в соответствии с законом", — заявил Нараян Прасад Регми. По его словам, правительство Непала не знало, что британская группа использовала ксенон.

https://rsport.ria.ru/20250225/alpinist-2001343323.html

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непал, гималаи