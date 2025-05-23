Рейтинг@Mail.ru
В Непале расследуют скоростной подъем британских военных на Эверест - РИА Новости, 23.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:10 23.05.2025 (обновлено: 10:34 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/nepal-2018562439.html
В Непале расследуют скоростной подъем британских военных на Эверест
В Непале расследуют скоростной подъем британских военных на Эверест - РИА Новости, 23.05.2025
В Непале расследуют скоростной подъем британских военных на Эверест
Власти Непала расследуют деятельность британской группы альпинистов, состоящей из бывших военных и одного министра, которые в рекордный срок поднялись на... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T01:10:00+03:00
2025-05-23T10:34:00+03:00
непал
гималаи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018599124_0:84:415:317_1920x0_80_0_0_5ef5d462cabb6298247c486ae191f81d.png
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Власти Непала расследуют деятельность британской группы альпинистов, состоящей из бывших военных и одного министра, которые в рекордный срок поднялись на Эверест с использованием ксенона, не предупредив об использовании такого допинга, заявил глава туристического ведомства Непала Нараян Прасад Регми в интервью The Telegraph. Как сообщает издание The Telegraph, министр по делам ветеранов Эл Карнс был в группе бывших солдат британских спецподразделений, которые вывесили британский флаг на вершине Эвереста в среду. При использовании традиционных методов акклиматизации восхождение обычно занимает около двух месяцев, но Карнс и его команда использовали ксенон для облегчения акклиматизации и поднялись за пять дней. Позднее министр заявил, что "невероятно горд" тем, что побил рекорд самого быстрого восхождения на Эверест без предварительной акклиматизации в Гималаях. "Мы расследуем деятельность туристического агентства и альпинистов, которые использовали ксенон для восхождения на Эверест. &lt;...&gt; Мы вызовем их, включая британского министра, и примем меры, которые сочтем необходимыми в соответствии с законом", — заявил Нараян Прасад Регми. По его словам, правительство Непала не знало, что британская группа использовала ксенон.
https://rsport.ria.ru/20250225/alpinist-2001343323.html
непал
гималаи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018599124_0:45:415:356_1920x0_80_0_0_c8aa9b49182139cbe8ad4c9b5f912175.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
непал, гималаи
Непал, Гималаи
В Непале расследуют скоростной подъем британских военных на Эверест

Власти Непала расследуют скоростной подъем британских военных на Эверест

© Фото : Sandro Gromen-HayesБританская группа альпинистов, которая поднялись на Эверест за 5 дней
Британская группа альпинистов, которая поднялись на Эверест за 5 дней - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Фото : Sandro Gromen-Hayes
Британская группа альпинистов, которая поднялись на Эверест за 5 дней
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Власти Непала расследуют деятельность британской группы альпинистов, состоящей из бывших военных и одного министра, которые в рекордный срок поднялись на Эверест с использованием ксенона, не предупредив об использовании такого допинга, заявил глава туристического ведомства Непала Нараян Прасад Регми в интервью The Telegraph.
Как сообщает издание The Telegraph, министр по делам ветеранов Эл Карнс был в группе бывших солдат британских спецподразделений, которые вывесили британский флаг на вершине Эвереста в среду. При использовании традиционных методов акклиматизации восхождение обычно занимает около двух месяцев, но Карнс и его команда использовали ксенон для облегчения акклиматизации и поднялись за пять дней. Позднее министр заявил, что "невероятно горд" тем, что побил рекорд самого быстрого восхождения на Эверест без предварительной акклиматизации в Гималаях.
"Мы расследуем деятельность туристического агентства и альпинистов, которые использовали ксенон для восхождения на Эверест. <...> Мы вызовем их, включая британского министра, и примем меры, которые сочтем необходимыми в соответствии с законом", — заявил Нараян Прасад Регми.
По его словам, правительство Непала не знало, что британская группа использовала ксенон.
Бек Уэзерс перед восхождением на Эверест в 1996 году - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Лишился носа и рук: альпиниста дважды бросали умирать на Эвересте
25 февраля, 07:30
 
НепалГималаи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала