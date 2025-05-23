https://ria.ru/20250523/neft-2018543539.html

Мечта русофобов сбудется через 26 лет

Мечта русофобов сбудется через 26 лет - РИА Новости, 23.05.2025

Мечта русофобов сбудется через 26 лет

Запасов нефти в России осталось всего лишь на 26 лет. Такую оценку озвучил глава Минприроды Александр Козлов. РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T08:00:00+03:00

2025-05-23T08:00:00+03:00

2025-05-23T09:52:00+03:00

аналитика

нефть

россия

александр козлов (глава минприроды)

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Запасов нефти в России осталось всего лишь на 26 лет. Такую оценку озвучил глава Минприроды Александр Козлов.На первый взгляд, цифра выглядит устрашающей. Неужели к 2051 году в России не останется ни капли нефти? Неужели Россия впервые за свою историю вынуждена будет покупать топливо для автомобилей за границей? И на что Россия будет закупать импортное топливо, если без экспорта нефти доходы бюджета обвалятся почти на треть? И найдется ли у кого-то лишнее для нас топливо? Потому что запасы нефти, судя по оценкам, примерно к тому времени закончатся или сильно сократятся не только у России, но и у всех в мире. Разве что у Венесуэлы запасов хватит на сто лет, так как страна с самыми огромными залежами нефти добывает крохи — меньше одного миллиона баррелей в сутки.Однако на самом деле паниковать еще очень рано. Нефтяная эра так просто не сдастся. Когда-то она наверняка закончится, но не так быстро, как в заголовках СМИ. И причиной станет, скорее всего, не истощение запасов нефти в недрах, а новая технологическая революция, которая сделает транспорт на двигателе внутреннего сгорания уже не таким актуальным и востребованным. А взамен него появится совершенно новый транспорт, на который все массово начнут пересаживаться. Что это будут за машины — не предугадать. Могут быть и похожие на нынешние электрокары, только сильно усовершенствованные, которые смогут быстро заряжаться, ездить дольше на одной подзарядке, стоить не дороже традиционных авто, в том числе в эксплуатации. Или это будет некий водородный или даже атомный транспорт. Все зависит от того, в какой сфере произойдет технологический прорыв.Но пока глобально будет выгодно ездить на транспорте с двигателями внутреннего сгорания, нефть продолжит пользоваться спросом и ее продолжат добывать.Почему же цифра в 26 лет совершенно не означает, что через четверть века в стране закончится нефть?Во-первых, нефтяные ресурсы в России значительно больше и оцениваются в 95 миллиардов тонн. Благодаря геологоразведке на баланс запасов переведен 31 миллиард тонн, и только 13 миллиардов из них признаны рентабельными. При сохранении текущей добычи на среднем уровне в 500 миллионов тонн получается, что эти 13 миллиардов как раз и будут израсходованы за 26 лет. Однако этот метод подсчета не учитывает, какие в целом объемы нефти находятся в недрах страны.Тогда как Россия не бездействует. Она каждый год (как и другие страны) вкладывает инвестиции в геологоразведку месторождений, тем самым пополняя запасы нефти в стране. Одномоментно взять и исследовать все недра ни экономически, ни физически невозможно. Поэтому стратегия России — исследовать столько, чтобы сохранять стабильный объем рентабельных запасов нефти в течение не менее двух десятилетий. Например, в 2019 году уровень рентабельных запасов РФ оценивали в 20 лет, сейчас — уже в 26 лет. Получается, что если продолжать геологоразведку, то и через пять лет оценка рентабельных запасов нефти в России может оставаться на уровне 26 лет. Для этого достаточно пополнять баланс разведанных запасов каждый год минимум на 500 миллионов тонн.Как еще Россия может сохранять уровень запасов нефти, продолжая ежегодно добывать больше 500 миллионов тонн нефти, так, чтобы и через 26 лет можно было сказать, что запасов у России имеется еще на несколько десятилетий?Во-первых, как выше было сказано, это исследование недр, проведение геологоразведки и постановка на баланс новых месторождений. Потенциал на самом деле у нас огромный. Потому что даже Восточная Сибирь разведана на нефть лишь на 12%, а Арктика — и вовсе только на пять процентов.Во-вторых, можно не закрывать истощенные месторождения, а продолжать добывать на них черное золото — просто в меньших объемах. Крупным государственным игрокам этим, как правило, неинтересно заниматься, у них более крупные проекты на уме. Однако небольшие частные нефтяные компании вполне могли бы вдохнуть новую жизнь в истощенные недра. Возможно, пришло время и в России для активного развития малого бизнеса в нефтяной сфере. Такие идеи уже звучат на уровне правительства РФ.Более того, мелкие частные компании могут разобрать разведанные небольшие месторождения, которые остались в резерве Роснедр. Крупным игрокам заниматься ими не с руки, а бизнесу поменьше как раз будет впору.Таким образом, небольшие нефтяные компании могут оказаться очень полезными на этом этапе развития. В США, например, в свое время именно благодаря малому частному бизнесу стала возможна сланцевая революция. Потому что как раз небольшие компании, а не крупные, были заинтересованы в появлении технологий для разработки небольших залежей. Благодаря малому бизнесу Штаты вошли в число крупнейших в мире производителей нефти.Еще один способ повысить объем рентабельных запасов нефти в стране — снижать капитальные затраты на разработку месторождений. Здесь огромный пласт работ с разных сторон. В первую очередь это работа над изменением налогового бремени для нефтяников, чтобы им стало выгодно вкладываться в сложные месторождения, но чтобы при этом и российский бюджет не сильно прохудился.Во-третьих, это работа над появлением новых технологических решений и ноу-хау, которые позволили бы снизить расходы на разработку трудноизвлекаемых запасов, в том числе на арктическом шельфе. При сочетании технологического прорыва и высоких цен на нефть сложные проекты могут быстро превратиться в прибыльные. А это значит, что рентабельные запасы России сразу резко вырастут. И количество лет, насколько их хватит, — тоже.

https://ria.ru/20250507/neft-2015648191.html

https://ria.ru/20250423/baykal-2013056735.html

https://ria.ru/20250522/nauka-2018282370.html

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аналитика, нефть, россия, александр козлов (глава минприроды)