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Бойцы "Ахмата" не берут в плен иностранных наемников, заявил Алаудинов - РИА Новости, 23.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:18 23.05.2025 (обновлено: 10:26 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/naemniki-2018573988.html
Бойцы "Ахмата" не берут в плен иностранных наемников, заявил Алаудинов
Бойцы "Ахмата" не берут в плен иностранных наемников, заявил Алаудинов - РИА Новости, 23.05.2025
Бойцы "Ахмата" не берут в плен иностранных наемников, заявил Алаудинов
Командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил РИА Новости, что... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T06:18:00+03:00
2025-05-23T10:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
апти алаудинов
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 23 мая — РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил РИА Новости, что бойцы подразделения не берут в плен иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ. "Мы никогда не брали в плен ни одного иностранца, то есть вообще такой задачи изначально не ставилась. Я не считаю, что иностранные наемники, которые пришли воевать против нашей страны — они являются нашими братьями. Это нам не братья ни при каком раскладе", — рассказал Алаудинов РИА Новости. Он подчеркнул, что в отношении бойцов ВСУ при их готовности сдаться в плен действует приказ сохранять им жизнь. "Украинцы же, я считаю, что это люди, которых в большинстве своем мы видим в интернет-ресурсах, как их насильно, как собак, вылавливают на улицах и закидывают на передовую. То есть, в принципе, мы должны все равно относиться к ним очень избирательно. Потому что большая часть из них, будь их воля, они бы не воевали против России. И мы это осознаем, поэтому мы всегда даем возможность бойцам украинских формирований сдаться в плен и остаться в живых", — пояснил Алаудинов. Собеседник агентства уточнил, что к иностранцам, выступающим на стороне ВСУ, другое отношение. "Люди, которые живут у себя в государствах, далеко отсюда, абсолютно не имея даже представления о том, кто здесь и за что воюет, на стороне фашистов, сатанистов идут убивать русских, как они это озвучивают. &lt;…&gt; Я всегда говорю, предлагать сдаваться им не нужно, представителей иностранных государств (воюющих на стороне ВСУ нужно. — Прим. ред.) уничтожать. Тем более тех, которые зашли на территорию Российской Федерации. &lt;...&gt; Любой иностранец, который зашел на территорию Российской Федерации, он должен быть мертвым, либо он может уйти домой и рассказать, каково оно — сражаться с русскими и Россией", — сообщил Алаудинов.
https://ria.ru/20250522/naemniki-2018381999.html
https://ria.ru/20250522/alaudinov-2018387847.html
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россия, апти алаудинов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Апти Алаудинов, Вооруженные силы Украины
Бойцы "Ахмата" не берут в плен иностранных наемников, заявил Алаудинов

Алаудинов: бойцы "Ахмата" не берут в плен иностранных наемников

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАпти Алаудинов
Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Апти Алаудинов. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 23 мая — РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил РИА Новости, что бойцы подразделения не берут в плен иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ.
"Мы никогда не брали в плен ни одного иностранца, то есть вообще такой задачи изначально не ставилась. Я не считаю, что иностранные наемники, которые пришли воевать против нашей страны — они являются нашими братьями. Это нам не братья ни при каком раскладе", — рассказал Алаудинов РИА Новости.
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Он подчеркнул, что в отношении бойцов ВСУ при их готовности сдаться в плен действует приказ сохранять им жизнь.
"Украинцы же, я считаю, что это люди, которых в большинстве своем мы видим в интернет-ресурсах, как их насильно, как собак, вылавливают на улицах и закидывают на передовую. То есть, в принципе, мы должны все равно относиться к ним очень избирательно. Потому что большая часть из них, будь их воля, они бы не воевали против России. И мы это осознаем, поэтому мы всегда даем возможность бойцам украинских формирований сдаться в плен и остаться в живых", — пояснил Алаудинов.
Собеседник агентства уточнил, что к иностранцам, выступающим на стороне ВСУ, другое отношение.
"Люди, которые живут у себя в государствах, далеко отсюда, абсолютно не имея даже представления о том, кто здесь и за что воюет, на стороне фашистов, сатанистов идут убивать русских, как они это озвучивают. <…> Я всегда говорю, предлагать сдаваться им не нужно, представителей иностранных государств (воюющих на стороне ВСУ нужно. — Прим. ред.) уничтожать. Тем более тех, которые зашли на территорию Российской Федерации. <...> Любой иностранец, который зашел на территорию Российской Федерации, он должен быть мертвым, либо он может уйти домой и рассказать, каково оно — сражаться с русскими и Россией", — сообщил Алаудинов.
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