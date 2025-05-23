https://ria.ru/20250523/naemniki-2018573988.html

Бойцы "Ахмата" не берут в плен иностранных наемников, заявил Алаудинов

Бойцы "Ахмата" не берут в плен иностранных наемников, заявил Алаудинов - РИА Новости, 23.05.2025

Бойцы "Ахмата" не берут в плен иностранных наемников, заявил Алаудинов

Командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил РИА Новости, что... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T06:18:00+03:00

2025-05-23T06:18:00+03:00

2025-05-23T10:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

апти алаудинов

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 23 мая — РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил РИА Новости, что бойцы подразделения не берут в плен иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ. "Мы никогда не брали в плен ни одного иностранца, то есть вообще такой задачи изначально не ставилась. Я не считаю, что иностранные наемники, которые пришли воевать против нашей страны — они являются нашими братьями. Это нам не братья ни при каком раскладе", — рассказал Алаудинов РИА Новости. Он подчеркнул, что в отношении бойцов ВСУ при их готовности сдаться в плен действует приказ сохранять им жизнь. "Украинцы же, я считаю, что это люди, которых в большинстве своем мы видим в интернет-ресурсах, как их насильно, как собак, вылавливают на улицах и закидывают на передовую. То есть, в принципе, мы должны все равно относиться к ним очень избирательно. Потому что большая часть из них, будь их воля, они бы не воевали против России. И мы это осознаем, поэтому мы всегда даем возможность бойцам украинских формирований сдаться в плен и остаться в живых", — пояснил Алаудинов. Собеседник агентства уточнил, что к иностранцам, выступающим на стороне ВСУ, другое отношение. "Люди, которые живут у себя в государствах, далеко отсюда, абсолютно не имея даже представления о том, кто здесь и за что воюет, на стороне фашистов, сатанистов идут убивать русских, как они это озвучивают. <…> Я всегда говорю, предлагать сдаваться им не нужно, представителей иностранных государств (воюющих на стороне ВСУ нужно. — Прим. ред.) уничтожать. Тем более тех, которые зашли на территорию Российской Федерации. <...> Любой иностранец, который зашел на территорию Российской Федерации, он должен быть мертвым, либо он может уйти домой и рассказать, каково оно — сражаться с русскими и Россией", — сообщил Алаудинов.

https://ria.ru/20250522/naemniki-2018381999.html

https://ria.ru/20250522/alaudinov-2018387847.html

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россия, апти алаудинов, вооруженные силы украины