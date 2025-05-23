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В ДНР заочно приговорили австралийского наемника, воевавшего за ВСУ
В ДНР заочно приговорили австралийского наемника, воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 23.05.2025
В ДНР заочно приговорили австралийского наемника, воевавшего за ВСУ
Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима наемника из Австралии Калеба Листа, воевавшего против российской армии в составе... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T11:52:00+03:00
2025-05-23T11:52:00+03:00
2025-05-23T11:52:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима наемника из Австралии Калеба Листа, воевавшего против российской армии в составе батальона ВСУ, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего гражданина Австралийского Союза Калеба Джона Листа. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)… Суд заочно приговорил Листа к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. В суде было установлено, что в феврале 2022 года Лист через Польшу прибыл на Украину и добровольно вступил в Интернациональный легион, где прошел военную подготовку. С мая 2023 по февраль 2025 года в должности оператора батальона территориальной обороны 127-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ наемник участвовал в боевых действиях против военнослужащих российской армии. За указанные действия он получил более 2,9 миллиона рублей.
https://ria.ru/20250522/naemniki-2018381999.html
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донецкая народная республика, россия, австралия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Австралия, Вооруженные силы Украины
В ДНР заочно приговорили австралийского наемника, воевавшего за ВСУ
Верховный суд ДНР заочно приговорил Листа, воевавшего за ВСУ, к 14 годам колонии