https://ria.ru/20250523/naemnik-2018617355.html

В ДНР заочно приговорили австралийского наемника, воевавшего за ВСУ

В ДНР заочно приговорили австралийского наемника, воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 23.05.2025

В ДНР заочно приговорили австралийского наемника, воевавшего за ВСУ

Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима наемника из Австралии Калеба Листа, воевавшего против российской армии в составе... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T11:52:00+03:00

2025-05-23T11:52:00+03:00

2025-05-23T11:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

австралия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима наемника из Австралии Калеба Листа, воевавшего против российской армии в составе батальона ВСУ, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего гражданина Австралийского Союза Калеба Джона Листа. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)… Суд заочно приговорил Листа к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. В суде было установлено, что в феврале 2022 года Лист через Польшу прибыл на Украину и добровольно вступил в Интернациональный легион, где прошел военную подготовку. С мая 2023 по февраль 2025 года в должности оператора батальона территориальной обороны 127-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ наемник участвовал в боевых действиях против военнослужащих российской армии. За указанные действия он получил более 2,9 миллиона рублей.

https://ria.ru/20250522/naemniki-2018381999.html

https://ria.ru/20250520/naemniki-2017977661.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, россия, австралия, вооруженные силы украины