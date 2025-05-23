Рейтинг@Mail.ru
В МВД предложили ввести запрет на кредиты для защиты от мошенников - РИА Новости, 23.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:08 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/mvd-2018763761.html
В МВД предложили ввести запрет на кредиты для защиты от мошенников
В МВД предложили ввести запрет на кредиты для защиты от мошенников - РИА Новости, 23.05.2025
В МВД предложили ввести запрет на кредиты для защиты от мошенников
В МВД РФ обсуждают возможность введения запрета на кредиты для россиян для защиты от мошенников, сообщил замначальника Следственного департамента МВД РФ Данил... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T19:08:00+03:00
2025-05-23T19:08:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105757/88/1057578879_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_505e5cbf81f919779fe3b4e4e84e21b7.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В МВД РФ обсуждают возможность введения запрета на кредиты для россиян для защиты от мошенников, сообщил замначальника Следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов. "У нас уже много принято законов, которые позволяют гражданам самозапретить себе использование, например, кредита и так далее. Но у нас другая несколько концепция, мы предлагаем и на обсуждение это пытаемся ввести, значит, не самозапрет, а тотальный запрет и, так скажем, индивидуальную разблокировку", - сказал он на киберфестивале Positive Hack Days. По его словам, подобные меры воспримутся положительно, ведь у ведомства появится "возможность защитить всех". Кроме того, в МВД каждого россиянина, который захочет взять кредит, будут консультировать, задавать определенные вопросы, чтобы убедиться, что полученные средства не будут переданы мошенникам. В заключение Филиппов сказал, что тотальная блокировка стала бы "серьезным ударом, шагом" по киберпреступности.
https://ria.ru/20250216/kredit-1999701645.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105757/88/1057578879_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_9f976508cd27140c869c93f4958618b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество, россия, безопасность
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Общество, Россия, Безопасность
В МВД предложили ввести запрет на кредиты для защиты от мошенников

МВД предложило ввести тотальный запрет на кредиты для защиты от мошенников

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В МВД РФ обсуждают возможность введения запрета на кредиты для россиян для защиты от мошенников, сообщил замначальника Следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов.
"У нас уже много принято законов, которые позволяют гражданам самозапретить себе использование, например, кредита и так далее. Но у нас другая несколько концепция, мы предлагаем и на обсуждение это пытаемся ввести, значит, не самозапрет, а тотальный запрет и, так скажем, индивидуальную разблокировку", - сказал он на киберфестивале Positive Hack Days.
По его словам, подобные меры воспримутся положительно, ведь у ведомства появится "возможность защитить всех".
Кроме того, в МВД каждого россиянина, который захочет взять кредит, будут консультировать, задавать определенные вопросы, чтобы убедиться, что полученные средства не будут переданы мошенникам.
В заключение Филиппов сказал, что тотальная блокировка стала бы "серьезным ударом, шагом" по киберпреступности.
Деньги - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
Россиянам рассказали, что делать при оформлении мошенниками кредита
16 февраля, 18:40
 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)ОбществоРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала