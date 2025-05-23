https://ria.ru/20250523/mvd-2018587284.html

МВД предупредило о фейковых Telegram-ботах "Почты России"

МВД предупредило о фейковых Telegram-ботах "Почты России" - РИА Новости, 23.05.2025

МВД предупредило о фейковых Telegram-ботах "Почты России"

Мошенники продолжают создавать фейковые Telegram-боты "Почты России" и компаний доставок, чтобы украсть данные, предупреждает управление по организации борьбы с РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T09:43:00+03:00

2025-05-23T09:43:00+03:00

2025-05-23T09:43:00+03:00

почта россии

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

telegram

происшествия

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Мошенники продолжают создавать фейковые Telegram-боты "Почты России" и компаний доставок, чтобы украсть данные, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Мошенники продолжают подделывать Telegram-боты "Почты России" и компаний доставок. Суть схемы… гражданину сообщают о "проблеме с посылкой" и просят авторизоваться через Telegram-бот для "исправления ошибки", - говорится в сообщении. Также правоохранители пояснили, что фейковый бот с логотипом "Почты России" может запрашивать данные для входа в "Госуслуги" или банковские реквизиты. Мини-приложения в Telegram не отображают URL, что усложняет проверку подлинности. "Введенная информация мгновенно попадает к злоумышленникам, что ведет к взлому аккаунтов, хищению средств или шантажу", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20250124/mvd-1995359361.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

почта россии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), telegram, происшествия