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МВД предупредило о фейковых Telegram-ботах "Почты России"
МВД предупредило о фейковых Telegram-ботах "Почты России" - РИА Новости, 23.05.2025
МВД предупредило о фейковых Telegram-ботах "Почты России"
Мошенники продолжают создавать фейковые Telegram-боты "Почты России" и компаний доставок, чтобы украсть данные, предупреждает управление по организации борьбы с РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T09:43:00+03:00
2025-05-23T09:43:00+03:00
2025-05-23T09:43:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Мошенники продолжают создавать фейковые Telegram-боты "Почты России" и компаний доставок, чтобы украсть данные, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Мошенники продолжают подделывать Telegram-боты "Почты России" и компаний доставок. Суть схемы… гражданину сообщают о "проблеме с посылкой" и просят авторизоваться через Telegram-бот для "исправления ошибки", - говорится в сообщении. Также правоохранители пояснили, что фейковый бот с логотипом "Почты России" может запрашивать данные для входа в "Госуслуги" или банковские реквизиты. Мини-приложения в Telegram не отображают URL, что усложняет проверку подлинности. "Введенная информация мгновенно попадает к злоумышленникам, что ведет к взлому аккаунтов, хищению средств или шантажу", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20250124/mvd-1995359361.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
почта россии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), telegram, происшествия
Почта России, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Telegram, Происшествия
МВД предупредило о фейковых Telegram-ботах "Почты России"
МВД предупредило о фейковых Telegram-ботах "Почты России", крадущих данные