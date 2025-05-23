https://ria.ru/20250523/mvd-2018560228.html

МВД утвердило порядок электронной подачи заявлений

МВД утвердило порядок электронной подачи заявлений - РИА Новости, 23.05.2025

МВД утвердило порядок электронной подачи заявлений

Гражданам для электронной подачи заявлений в МВД нужно пройти процедуру идентификации и аутентификации на "Госуслугах", соответствующий ведомственный приказ... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T00:18:00+03:00

2025-05-23T00:18:00+03:00

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Гражданам для электронной подачи заявлений в МВД нужно пройти процедуру идентификации и аутентификации на "Госуслугах", соответствующий ведомственный приказ вступил в силу в пятницу. "С этого дня заявителю будет необходимо пройти процедуру идентификации и аутентификации на Едином портале государственных и муниципальных услуг (в системе ЕСИА) только с использованием подтвержденной учетной записи", - поясняла Волк в Telegram-канале. Для обратной связи автору обращения потребуется указать адрес электронной почты, доменное имя которого находится в российской национальной доменной зоне.

https://realty.ria.ru/20250521/gosduma-2018208225.html

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