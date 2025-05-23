https://ria.ru/20250523/mvd-2018560228.html
МВД утвердило порядок электронной подачи заявлений
МВД утвердило порядок электронной подачи заявлений - РИА Новости, 23.05.2025
МВД утвердило порядок электронной подачи заявлений
Гражданам для электронной подачи заявлений в МВД нужно пройти процедуру идентификации и аутентификации на "Госуслугах", соответствующий ведомственный приказ... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T00:18:00+03:00
2025-05-23T00:18:00+03:00
2025-05-23T00:18:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Гражданам для электронной подачи заявлений в МВД нужно пройти процедуру идентификации и аутентификации на "Госуслугах", соответствующий ведомственный приказ вступил в силу в пятницу. "С этого дня заявителю будет необходимо пройти процедуру идентификации и аутентификации на Едином портале государственных и муниципальных услуг (в системе ЕСИА) только с использованием подтвержденной учетной записи", - поясняла Волк в Telegram-канале. Для обратной связи автору обращения потребуется указать адрес электронной почты, доменное имя которого находится в российской национальной доменной зоне.
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общество, технологии
МВД утвердило порядок электронной подачи заявлений
МВД обязало россиян пройти идентификацию и аутентификацию на "Госуслугах"
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Гражданам для электронной подачи заявлений в МВД нужно пройти процедуру идентификации и аутентификации на "Госуслугах", соответствующий ведомственный приказ вступил в силу в пятницу.
"С этого дня заявителю будет необходимо пройти процедуру идентификации и аутентификации на Едином портале государственных и муниципальных услуг (в системе ЕСИА) только с использованием подтвержденной учетной записи", - поясняла Волк в Telegram-канале.
Для обратной связи автору обращения потребуется указать адрес электронной почты, доменное имя которого находится в российской национальной доменной зоне.