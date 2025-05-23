https://ria.ru/20250523/moskva-2018785225.html

Украинские атаки на Москву вызвали ярость в Китае

Украинские атаки на Москву вызвали ярость в Китае - РИА Новости, 23.05.2025

Украинские атаки на Москву вызвали ярость в Китае

Попытки Украины атаковать Москву беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) вызвали гнев у китайских пользователей, комментарии они оставили на портале... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T22:43:00+03:00

2025-05-23T22:43:00+03:00

2025-05-23T22:43:00+03:00

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Попытки Украины атаковать Москву беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) вызвали гнев у китайских пользователей, комментарии они оставили на портале Гуаньча."Конфликт между Россией и Украиной требует мирных переговоров. Пока США и Европа не пойдут на компромисс, борьба будет продолжаться.", — написал один из комментаторов."Украина не может победить на поле боя и атакует столицу России. Разве это не поведение типичного террориста?"— возмутился другой."Как использование беспилотников для атак по Москве, помимо создания паники и жертв среди гражданских, может повлиять на обстановку на поле боя и дальнейшее развитие конфликта? Такой подход, несомненно, дает России повод для более радикальных, жестких и ожесточенных военных действий", — поделился мнением еще один пользователь."Зеленский ставит Киев на карту", — заключил читатель.Вчера и позавчера мэр столицы Сергей Собянин сообщал о многочисленных неудачных попытках Украины использовать БПЛА для атаки на Москву.Атаки украинских БПЛА на Москву и Подмосковье в мае были предприняты, чтобы попытаться сорвать начавшиеся переговоры с Киевом и не допустить реализации первых договоренностей, достигнутых в Стамбуле, заявили в российском МИД. Там пообещали, что Россия даст адекватный ответ на массированные террористические атаки, однако, в отличие от киевского режима, для ответа будет выбирать исключительно военные объекты и предприятия военно-промышленного комплекса.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250506/moskva-2015177084.html

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технологии, в мире, москва, россия, украина, сергей собянин