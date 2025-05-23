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Человек оказался на путях на "зеленой" ветке метро в Москве - РИА Новости, 23.05.2025
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21:50 23.05.2025
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Человек оказался на путях на "зеленой" ветке метро в Москве
Человек оказался на путях на "зеленой" ветке метро в Москве - РИА Новости, 23.05.2025
Человек оказался на путях на "зеленой" ветке метро в Москве
Интервалы движения поездов на южном участке Замоскворецкой линии метро Москвы увеличены из-за человека на пути, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T21:50:00+03:00
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москва
происшествия
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Интервалы движения поездов на южном участке Замоскворецкой линии метро Москвы увеличены из-за человека на пути, сообщает столичный департамент транспорта. "На южном участке Замоскворецкой линии (2) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути", - говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале.
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москва, происшествия, россия, метро
Москва, Происшествия, Россия, Метро
Человек оказался на путях на "зеленой" ветке метро в Москве

На Замоскворецкой ветке метро в Москве увеличили интервалы движения поездов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудники полиции на станции Московского метрополитена
Сотрудники полиции на станции Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции на станции Московского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Интервалы движения поездов на южном участке Замоскворецкой линии метро Москвы увеличены из-за человека на пути, сообщает столичный департамент транспорта.
"На южном участке Замоскворецкой линии (2) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути", - говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале.
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