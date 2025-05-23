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Человек оказался на путях на "зеленой" ветке метро в Москве

Человек оказался на путях на "зеленой" ветке метро в Москве - РИА Новости, 23.05.2025

Человек оказался на путях на "зеленой" ветке метро в Москве

Интервалы движения поездов на южном участке Замоскворецкой линии метро Москвы увеличены из-за человека на пути, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 23.05.2025

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Интервалы движения поездов на южном участке Замоскворецкой линии метро Москвы увеличены из-за человека на пути, сообщает столичный департамент транспорта. "На южном участке Замоскворецкой линии (2) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути", - говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале.

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