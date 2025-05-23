https://ria.ru/20250523/moskalkova-2018775175.html

Москалькова попросит МККК посещать удерживаемых в Сумах курян

Москалькова попросит МККК посещать удерживаемых в Сумах курян - РИА Новости, 23.05.2025

Москалькова попросит МККК посещать удерживаемых в Сумах курян

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что будет просить Международный комитет Красного Креста (МККК) и омбудсмена Верховной рады... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T20:44:00+03:00

2025-05-23T20:44:00+03:00

2025-05-23T20:44:00+03:00

россия

украина

курская область

татьяна москалькова

дмитрий лубинец

международный комитет красного креста (мккк)

верховная рада украины

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что будет просить Международный комитет Красного Креста (МККК) и омбудсмена Верховной рады Украины Дмитрия Лубинца посещать и следить за условиями содержания удерживаемых в Сумах 34 жителей Курской области. "По нашим данным, сегодня в Сумах находится 34 человека, с каждым из родственников удерживаемых там лиц мы держим постоянную связь. Я по-прежнему буду просить и Международный комитет Красного Креста, и украинский офис уполномоченного по правам человека посещать этих людей и следить за тем, чтобы условия их содержания, пока они не будут вызволены, сохранялись по-прежнему на том же уровне. Конечно, будем бороться за их скорейшее возвращение", - сказала Москалькова в интервью телеканалу RT.

https://ria.ru/20250507/dialog-2015529327.html

россия

украина

курская область

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Наталья Макарова

россия, украина, курская область, татьяна москалькова, дмитрий лубинец, международный комитет красного креста (мккк), верховная рада украины