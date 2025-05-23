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Москалькова попросит МККК посещать удерживаемых в Сумах курян - РИА Новости, 23.05.2025
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20:44 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/moskalkova-2018775175.html
Москалькова попросит МККК посещать удерживаемых в Сумах курян
Москалькова попросит МККК посещать удерживаемых в Сумах курян - РИА Новости, 23.05.2025
Москалькова попросит МККК посещать удерживаемых в Сумах курян
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что будет просить Международный комитет Красного Креста (МККК) и омбудсмена Верховной рады... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T20:44:00+03:00
2025-05-23T20:44:00+03:00
россия
украина
курская область
татьяна москалькова
дмитрий лубинец
международный комитет красного креста (мккк)
верховная рада украины
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что будет просить Международный комитет Красного Креста (МККК) и омбудсмена Верховной рады Украины Дмитрия Лубинца посещать и следить за условиями содержания удерживаемых в Сумах 34 жителей Курской области. "По нашим данным, сегодня в Сумах находится 34 человека, с каждым из родственников удерживаемых там лиц мы держим постоянную связь. Я по-прежнему буду просить и Международный комитет Красного Креста, и украинский офис уполномоченного по правам человека посещать этих людей и следить за тем, чтобы условия их содержания, пока они не будут вызволены, сохранялись по-прежнему на том же уровне. Конечно, будем бороться за их скорейшее возвращение", - сказала Москалькова в интервью телеканалу RT.
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россия, украина, курская область, татьяна москалькова, дмитрий лубинец, международный комитет красного креста (мккк), верховная рада украины
Россия, Украина, Курская область, Татьяна Москалькова, Дмитрий Лубинец, Международный комитет Красного Креста (МККК), Верховная Рада Украины
Москалькова попросит МККК посещать удерживаемых в Сумах курян

Москалькова попросит МККК и Лубинца посещать удерживаемых Украиной курян

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что будет просить Международный комитет Красного Креста (МККК) и омбудсмена Верховной рады Украины Дмитрия Лубинца посещать и следить за условиями содержания удерживаемых в Сумах 34 жителей Курской области.
«
"По нашим данным, сегодня в Сумах находится 34 человека, с каждым из родственников удерживаемых там лиц мы держим постоянную связь. Я по-прежнему буду просить и Международный комитет Красного Креста, и украинский офис уполномоченного по правам человека посещать этих людей и следить за тем, чтобы условия их содержания, пока они не будут вызволены, сохранялись по-прежнему на том же уровне. Конечно, будем бороться за их скорейшее возвращение", - сказала Москалькова в интервью телеканалу RT.
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РоссияУкраинаКурская областьТатьяна МоскальковаДмитрий ЛубинецМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Верховная Рада Украины
 
 
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