https://ria.ru/20250523/moskalkova-2018775175.html
Москалькова попросит МККК посещать удерживаемых в Сумах курян
Москалькова попросит МККК посещать удерживаемых в Сумах курян - РИА Новости, 23.05.2025
Москалькова попросит МККК посещать удерживаемых в Сумах курян
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что будет просить Международный комитет Красного Креста (МККК) и омбудсмена Верховной рады... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T20:44:00+03:00
2025-05-23T20:44:00+03:00
2025-05-23T20:44:00+03:00
россия
украина
курская область
татьяна москалькова
дмитрий лубинец
международный комитет красного креста (мккк)
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149920/84/1499208417_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a602b205dd5e101bf105aeeeb88797b.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что будет просить Международный комитет Красного Креста (МККК) и омбудсмена Верховной рады Украины Дмитрия Лубинца посещать и следить за условиями содержания удерживаемых в Сумах 34 жителей Курской области. "По нашим данным, сегодня в Сумах находится 34 человека, с каждым из родственников удерживаемых там лиц мы держим постоянную связь. Я по-прежнему буду просить и Международный комитет Красного Креста, и украинский офис уполномоченного по правам человека посещать этих людей и следить за тем, чтобы условия их содержания, пока они не будут вызволены, сохранялись по-прежнему на том же уровне. Конечно, будем бороться за их скорейшее возвращение", - сказала Москалькова в интервью телеканалу RT.
https://ria.ru/20250507/dialog-2015529327.html
россия
украина
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149920/84/1499208417_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6de2b751af627651ec5f1e92192c7146.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, курская область, татьяна москалькова, дмитрий лубинец, международный комитет красного креста (мккк), верховная рада украины
Россия, Украина, Курская область, Татьяна Москалькова, Дмитрий Лубинец, Международный комитет Красного Креста (МККК), Верховная Рада Украины
Москалькова попросит МККК посещать удерживаемых в Сумах курян
Москалькова попросит МККК и Лубинца посещать удерживаемых Украиной курян