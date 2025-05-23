Четверть потерпевших от IT-преступлений являются пенсионерами, сообщило МВД
Колокольцев: почти четверть потерпевших от IT-преступлений являются пенсионерами
© Depositphotos.com / terovesalainenЗвонок с неизвестного номера
© Depositphotos.com / terovesalainen
Звонок с неизвестного номера. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Более 765 тысяч IT-преступлений было зафиксировано в РФ в 2024 году, каждый четвертый потерпевший от дистанционных посягательств - пенсионер, сообщили глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
Колокольцев принял участие в заседании Объединенной коллегии министерств внутренних дел Союзного государства, которое прошло в городе Могилеве Республики Беларусь.
По его словам, вопрос сотрудничества в сфере противодействия киберпреступности относится к разряду наиболее актуальных.
«
"Это обусловлено социальной значимостью защиты граждан от обозначенных угроз, высокой степенью опасности подобных посягательств, динамикой их роста и объемами похищенных средств. Если еще пять лет назад в России они составляли седьмую часть в общем массиве зарегистрированных противоправных деяний, то сейчас их доля достигла сорока процентов. В минувшем году в Российской Федерации поставлено на учет более 765 тысяч IT-преступлений. Половина из них - мошенничества. Каждый четвертый потерпевший по дистанционным посягательствам - пенсионер", - сказал Колокольцев.
Министр акцентировал, что целые криминальные сообщества наживаются на обмане россиян, они действуют на Украине и аффилированы с вражескими спецслужбами. В ряде случаев злоумышленники "обрабатывали" тех, кто уже пострадал от кибермошенников, и вовлекали их в диверсионно-террористическую деятельность. В результате они сначала лишались своих накоплений, а затем сами оказывались в статусе обвиняемых, подчеркнул Колокольцев.
В МВД заявили о росте ущерба от IT-преступлений в России
19 февраля, 12:30