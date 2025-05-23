https://ria.ru/20250523/moshenniki-2018693284.html

Четверть потерпевших от IT-преступлений являются пенсионерами, сообщило МВД

Четверть потерпевших от IT-преступлений являются пенсионерами, сообщило МВД - РИА Новости, 23.05.2025

Четверть потерпевших от IT-преступлений являются пенсионерами, сообщило МВД

Более 765 тысяч IT-преступлений было зафиксировано в РФ в 2024 году, каждый четвертый потерпевший от дистанционных посягательств - пенсионер, сообщили глава МВД РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T15:18:00+03:00

2025-05-23T15:18:00+03:00

2025-05-23T15:18:00+03:00

россия

могилев

украина

владимир колокольцев

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Более 765 тысяч IT-преступлений было зафиксировано в РФ в 2024 году, каждый четвертый потерпевший от дистанционных посягательств - пенсионер, сообщили глава МВД РФ Владимир Колокольцев. Колокольцев принял участие в заседании Объединенной коллегии министерств внутренних дел Союзного государства, которое прошло в городе Могилеве Республики Беларусь. По его словам, вопрос сотрудничества в сфере противодействия киберпреступности относится к разряду наиболее актуальных. "Это обусловлено социальной значимостью защиты граждан от обозначенных угроз, высокой степенью опасности подобных посягательств, динамикой их роста и объемами похищенных средств. Если еще пять лет назад в России они составляли седьмую часть в общем массиве зарегистрированных противоправных деяний, то сейчас их доля достигла сорока процентов. В минувшем году в Российской Федерации поставлено на учет более 765 тысяч IT-преступлений. Половина из них - мошенничества. Каждый четвертый потерпевший по дистанционным посягательствам - пенсионер", - сказал Колокольцев. Министр акцентировал, что целые криминальные сообщества наживаются на обмане россиян, они действуют на Украине и аффилированы с вражескими спецслужбами. В ряде случаев злоумышленники "обрабатывали" тех, кто уже пострадал от кибермошенников, и вовлекали их в диверсионно-террористическую деятельность. В результате они сначала лишались своих накоплений, а затем сами оказывались в статусе обвиняемых, подчеркнул Колокольцев.

https://ria.ru/20250312/mvd-2004572091.html

https://ria.ru/20250219/mvd-2000263006.html

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могилев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, могилев, украина, владимир колокольцев