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Четверть потерпевших от IT-преступлений являются пенсионерами, сообщило МВД - РИА Новости, 23.05.2025
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15:18 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/moshenniki-2018693284.html
Четверть потерпевших от IT-преступлений являются пенсионерами, сообщило МВД
Четверть потерпевших от IT-преступлений являются пенсионерами, сообщило МВД - РИА Новости, 23.05.2025
Четверть потерпевших от IT-преступлений являются пенсионерами, сообщило МВД
Более 765 тысяч IT-преступлений было зафиксировано в РФ в 2024 году, каждый четвертый потерпевший от дистанционных посягательств - пенсионер, сообщили глава МВД РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T15:18:00+03:00
2025-05-23T15:18:00+03:00
россия
могилев
украина
владимир колокольцев
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Более 765 тысяч IT-преступлений было зафиксировано в РФ в 2024 году, каждый четвертый потерпевший от дистанционных посягательств - пенсионер, сообщили глава МВД РФ Владимир Колокольцев. Колокольцев принял участие в заседании Объединенной коллегии министерств внутренних дел Союзного государства, которое прошло в городе Могилеве Республики Беларусь. По его словам, вопрос сотрудничества в сфере противодействия киберпреступности относится к разряду наиболее актуальных. "Это обусловлено социальной значимостью защиты граждан от обозначенных угроз, высокой степенью опасности подобных посягательств, динамикой их роста и объемами похищенных средств. Если еще пять лет назад в России они составляли седьмую часть в общем массиве зарегистрированных противоправных деяний, то сейчас их доля достигла сорока процентов. В минувшем году в Российской Федерации поставлено на учет более 765 тысяч IT-преступлений. Половина из них - мошенничества. Каждый четвертый потерпевший по дистанционным посягательствам - пенсионер", - сказал Колокольцев. Министр акцентировал, что целые криминальные сообщества наживаются на обмане россиян, они действуют на Украине и аффилированы с вражескими спецслужбами. В ряде случаев злоумышленники "обрабатывали" тех, кто уже пострадал от кибермошенников, и вовлекали их в диверсионно-террористическую деятельность. В результате они сначала лишались своих накоплений, а затем сами оказывались в статусе обвиняемых, подчеркнул Колокольцев.
https://ria.ru/20250312/mvd-2004572091.html
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россия, могилев, украина, владимир колокольцев
Россия, Могилев, Украина, Владимир Колокольцев
Четверть потерпевших от IT-преступлений являются пенсионерами, сообщило МВД

Колокольцев: почти четверть потерпевших от IT-преступлений являются пенсионерами

© Depositphotos.com / terovesalainenЗвонок с неизвестного номера
Звонок с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Depositphotos.com / terovesalainen
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Более 765 тысяч IT-преступлений было зафиксировано в РФ в 2024 году, каждый четвертый потерпевший от дистанционных посягательств - пенсионер, сообщили глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
Колокольцев принял участие в заседании Объединенной коллегии министерств внутренних дел Союзного государства, которое прошло в городе Могилеве Республики Беларусь.
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По его словам, вопрос сотрудничества в сфере противодействия киберпреступности относится к разряду наиболее актуальных.
«
"Это обусловлено социальной значимостью защиты граждан от обозначенных угроз, высокой степенью опасности подобных посягательств, динамикой их роста и объемами похищенных средств. Если еще пять лет назад в России они составляли седьмую часть в общем массиве зарегистрированных противоправных деяний, то сейчас их доля достигла сорока процентов. В минувшем году в Российской Федерации поставлено на учет более 765 тысяч IT-преступлений. Половина из них - мошенничества. Каждый четвертый потерпевший по дистанционным посягательствам - пенсионер", - сказал Колокольцев.
Министр акцентировал, что целые криминальные сообщества наживаются на обмане россиян, они действуют на Украине и аффилированы с вражескими спецслужбами. В ряде случаев злоумышленники "обрабатывали" тех, кто уже пострадал от кибермошенников, и вовлекали их в диверсионно-террористическую деятельность. В результате они сначала лишались своих накоплений, а затем сами оказывались в статусе обвиняемых, подчеркнул Колокольцев.
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РоссияМогилевУкраинаВладимир Колокольцев
 
 
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