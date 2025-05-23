https://ria.ru/20250523/moshenniki-2018569191.html

Эксперт рассказал о схеме мошенников с фейковыми рабочими чатами

Эксперт рассказал о схеме мошенников с фейковыми рабочими чатами - РИА Новости, 23.05.2025

Эксперт рассказал о схеме мошенников с фейковыми рабочими чатами

Злоумышленники начали применять новый способ мошенничества, создавая фейковые рабочие чаты в мессенджерах, сообщил РИА Новости заслуженный юрист России,... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T04:04:00+03:00

2025-05-23T04:04:00+03:00

2025-05-23T04:04:00+03:00

технологии

россия

иван соловьев (юрист)

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Злоумышленники начали применять новый способ мошенничества, создавая фейковые рабочие чаты в мессенджерах, сообщил РИА Новости заслуженный юрист России, ученый-правовед Иван Соловьев. "Все началось пару лет назад, когда сотрудникам различных департаментов региональных правительств в Тelegram начали приходить сообщения с аватаркой губернатора или курирующего это направление замгубернатора. Иногда это были даже звонки, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта подмены изображения и голоса (дипфейки). Следующий этап начался сравнительно недавно - негодяи проводят анализ поступающей к ним от иностранных и украинских спецслужб информации, в том числе и о месте работы потенциальной жертвы. Помогают в этом соцсети и официальные сайты", - сказал Соловьев. Затем, по его словам, мошенниками в мессенджере создается "рабочий чат" организации. "На аватарке эмблема организации, название работодателя совпадает, сочетание этих факторов вызывает полное доверие к поступающей информации. Цели злоумышленников разные. Путем шантажа и запугивания принудить к совершению незаконных действий, выведать конфиденциальную служебную информацию, очистить счета, заставить взять кредиты", - сказал Соловьев. По его словам, как правило, мошенники предлагают авторизоваться в чате, пройдя по ссылке. "Это первый этап мошенничества. Пройдя по ссылке, человек получает код (на самом деле это код авторизации от "Госуслуг"). После введения кода аккаунт переходит под контроль мошенников. Теперь они получили доступ к персональной информации о человеке, кроме того, могут заказать и получить электронный вариант справки 2-НДФЛ, необходимой для оформления микрозаймов, в том числе онлайн", - сказал Соловьев. Он отметил, что аналогичный чат может появиться и при мошенничестве в сфере трудоустройства. "Как правило, человека привлекает выгодное предложение о работе с заключением гражданско-правового договора или даже краткосрочного контракта. В ходе переписки в чате с поддельным кадровиком человеку поступает радостная информация о том, что выгодный контракт с ним уже подписан руководством. Теперь осталось только получить его подпись и проавансировать его НДФЛ, а для этого человек должен перевести сумму будущего налога на счет работодателя. Сумму налога, конечно, потом обещают вернуть", - сказал эксперт. Соловьев подчеркнул, что мошенники действуют по накатанной схеме. "Им важно вызвать эмоцию у потенциальной жертвы - радость от контракта, при этом человек забывает, что налоговое законодательство ни в каком случае не предусматривает перевод суммы НДФЛ от налогоплательщика налоговому агенту. А в первом случае идет игра на чувстве коллективизма, дисциплины, желании быть добросовестным и лояльным сотрудником", - сказал эксперт. По его словам, все сообщения во вновь созданных трудовых чатах необходимо перепроверить в ходе личной беседы с представителем работодателя. "Пользователям мессенджеров стоит быть особенно внимательными к ссылкам, которые им приходят как с незнакомых, так и фейковых аккаунтов, так как порой с их помощью на устройство может быть установлена шпионская программа, считывающая всю личную информацию, в том числе пароли, контакты и переписку", - подчеркнул Соловьев. Эксперт посоветовал людям, столкнувшимся с мошенниками, первым делом не паниковать, заблокировать фейковый аккаунт или же настроить запрет на автоматическое добавление в различные чаты.

https://ria.ru/20250523/moshenniki-2018564988.html

https://ria.ru/20250520/moshenniki-2018117392.html

https://ria.ru/20250520/moshenniki-2018081822.html

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технологии, россия, иван соловьев (юрист)