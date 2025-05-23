https://ria.ru/20250523/moshenniki-2018564988.html
Эксперт рассказала о схеме мошенником с якобы заработком за лайки
Эксперт рассказала о схеме мошенником с якобы заработком за лайки - РИА Новости, 23.05.2025
Эксперт рассказала о схеме мошенником с якобы заработком за лайки
Мошенники предлагают россиянам заработок за лайки, сначала выплачивают им вознаграждение, а потом требуют вложения собственных средств, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T02:18:00+03:00
2025-05-23T02:18:00+03:00
2025-05-23T02:18:00+03:00
технологии
алла храпунова
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Мошенники предлагают россиянам заработок за лайки, сначала выплачивают им вознаграждение, а потом требуют вложения собственных средств, рассказала РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Алла Храпунова. Эксперт рассказала, что мошенники рассылают жертвам предложения заработать средства за лайки на маркетплейсах. "В начале за лайк-труд человеку выплачивают вознаграждение. Первые 1-2 дня. Затем "задания" усложняются и требуют вложения собственных средств. Обычно это перетекает в обман по принципу псевдовыкуп", - отметила Храпунова. Первое время человеку кажется, что он удачно продвигает товары на известных маркетплейсах. По словам эксперта, жертва даже видит личный кабинет, но "все это картинки". "Через несколько дней, когда вложения жертвы достигнут каких-то интересных для мошенников цифр, ловушка захлопнется. Окажется, что жертва допустила какую-то ошибку при оформлении товара, деньги ушли не туда, начисляются штрафы. Все это требует вложения дополнительных средств, иначе не вернуть предыдущее. И так по кругу, пока жертва не осознает, что ее обманули", - добавила она.
https://ria.ru/20250515/moshenniki-2017066666.html
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технологии, алла храпунова
Технологии, Алла Храпунова
Эксперт рассказала о схеме мошенником с якобы заработком за лайки
Храпунова: мошенники стали предлагать жертвам якобы заработок за лайки
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Мошенники предлагают россиянам заработок за лайки, сначала выплачивают им вознаграждение, а потом требуют вложения собственных средств, рассказала РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Алла Храпунова.
Эксперт рассказала, что мошенники рассылают жертвам предложения заработать средства за лайки на маркетплейсах.
"В начале за лайк-труд человеку выплачивают вознаграждение. Первые 1-2 дня. Затем "задания" усложняются и требуют вложения собственных средств. Обычно это перетекает в обман по принципу псевдовыкуп", - отметила Храпунова
.
Первое время человеку кажется, что он удачно продвигает товары на известных маркетплейсах. По словам эксперта, жертва даже видит личный кабинет, но "все это картинки".
"Через несколько дней, когда вложения жертвы достигнут каких-то интересных для мошенников цифр, ловушка захлопнется. Окажется, что жертва допустила какую-то ошибку при оформлении товара, деньги ушли не туда, начисляются штрафы. Все это требует вложения дополнительных средств, иначе не вернуть предыдущее. И так по кругу, пока жертва не осознает, что ее обманули", - добавила она.