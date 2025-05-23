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Мизулина раскритиковала запрет школьнице взять икону на ЕГЭ - РИА Новости, 23.05.2025
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13:44 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/mizulina-2018647014.html
Мизулина раскритиковала запрет школьнице взять икону на ЕГЭ
Мизулина раскритиковала запрет школьнице взять икону на ЕГЭ - РИА Новости, 23.05.2025
Мизулина раскритиковала запрет школьнице взять икону на ЕГЭ
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале назвала абсурдным запрет школьнице в Екатеринбурге взять с собой маленькую икону на... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T13:44:00+03:00
2025-05-23T13:44:00+03:00
общество
екатеринбург
екатерина мизулина
лига безопасного интернета
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале назвала абсурдным запрет школьнице в Екатеринбурге взять с собой маленькую икону на сдачу ЕГЭ, подчеркнув, что, несмотря на регламент, "нужно быть человечнее к детям". "В Екатеринбурге школьнице не разрешили взять маленькую икону на сдачу ЕГЭ. Ей сказали, чтобы она оставила ее перед входом в кабинет... Я понимаю, что есть регламент. Но нужно быть человечнее к детям. Такие требования абсурдны", - написала Мизулина. Свыше 712 тысяч российских школьников планируют сдать ЕГЭ в 2025 году. Основной период экзаменации стартовал 23 мая и продлится до 4 июля.
https://ria.ru/20250521/psiholog-2018156950.html
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общество, екатеринбург, екатерина мизулина, лига безопасного интернета
Общество, Екатеринбург, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета
Мизулина раскритиковала запрет школьнице взять икону на ЕГЭ

Мизулина назвала абсурдным запрет школьнице взять с собой икону на ЕГЭ

© РИА НовостиЕкатерина Мизулина
Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости
Екатерина Мизулина . Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале назвала абсурдным запрет школьнице в Екатеринбурге взять с собой маленькую икону на сдачу ЕГЭ, подчеркнув, что, несмотря на регламент, "нужно быть человечнее к детям".
Екатеринбурге школьнице не разрешили взять маленькую икону на сдачу ЕГЭ. Ей сказали, чтобы она оставила ее перед входом в кабинет... Я понимаю, что есть регламент. Но нужно быть человечнее к детям. Такие требования абсурдны", - написала Мизулина.
Свыше 712 тысяч российских школьников планируют сдать ЕГЭ в 2025 году. Основной период экзаменации стартовал 23 мая и продлится до 4 июля.
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ОбществоЕкатеринбургЕкатерина МизулинаЛига безопасного интернета
 
 
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