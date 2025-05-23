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Мизулина раскритиковала запрет школьнице взять икону на ЕГЭ
Мизулина раскритиковала запрет школьнице взять икону на ЕГЭ - РИА Новости, 23.05.2025
Мизулина раскритиковала запрет школьнице взять икону на ЕГЭ
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале назвала абсурдным запрет школьнице в Екатеринбурге взять с собой маленькую икону на... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T13:44:00+03:00
2025-05-23T13:44:00+03:00
2025-05-23T13:44:00+03:00
общество
екатеринбург
екатерина мизулина
лига безопасного интернета
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале назвала абсурдным запрет школьнице в Екатеринбурге взять с собой маленькую икону на сдачу ЕГЭ, подчеркнув, что, несмотря на регламент, "нужно быть человечнее к детям". "В Екатеринбурге школьнице не разрешили взять маленькую икону на сдачу ЕГЭ. Ей сказали, чтобы она оставила ее перед входом в кабинет... Я понимаю, что есть регламент. Но нужно быть человечнее к детям. Такие требования абсурдны", - написала Мизулина. Свыше 712 тысяч российских школьников планируют сдать ЕГЭ в 2025 году. Основной период экзаменации стартовал 23 мая и продлится до 4 июля.
https://ria.ru/20250521/psiholog-2018156950.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, екатеринбург, екатерина мизулина, лига безопасного интернета
Общество, Екатеринбург, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета
Мизулина раскритиковала запрет школьнице взять икону на ЕГЭ
Мизулина назвала абсурдным запрет школьнице взять с собой икону на ЕГЭ