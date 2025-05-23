https://ria.ru/20250523/mizulina-2018647014.html

Мизулина раскритиковала запрет школьнице взять икону на ЕГЭ

Мизулина раскритиковала запрет школьнице взять икону на ЕГЭ - РИА Новости, 23.05.2025

Мизулина раскритиковала запрет школьнице взять икону на ЕГЭ

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале назвала абсурдным запрет школьнице в Екатеринбурге взять с собой маленькую икону на... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T13:44:00+03:00

2025-05-23T13:44:00+03:00

2025-05-23T13:44:00+03:00

общество

екатеринбург

екатерина мизулина

лига безопасного интернета

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале назвала абсурдным запрет школьнице в Екатеринбурге взять с собой маленькую икону на сдачу ЕГЭ, подчеркнув, что, несмотря на регламент, "нужно быть человечнее к детям". "В Екатеринбурге школьнице не разрешили взять маленькую икону на сдачу ЕГЭ. Ей сказали, чтобы она оставила ее перед входом в кабинет... Я понимаю, что есть регламент. Но нужно быть человечнее к детям. Такие требования абсурдны", - написала Мизулина. Свыше 712 тысяч российских школьников планируют сдать ЕГЭ в 2025 году. Основной период экзаменации стартовал 23 мая и продлится до 4 июля.

https://ria.ru/20250521/psiholog-2018156950.html

екатеринбург

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Варвара Скокшина

общество, екатеринбург, екатерина мизулина, лига безопасного интернета