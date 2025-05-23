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Над территорией России с вечера сбили 112 украинских беспилотников - РИА Новости, 23.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:30 23.05.2025 (обновлено: 07:37 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/minoborony-2018576649.html
Над территорией России с вечера сбили 112 украинских беспилотников
Над территорией России с вечера сбили 112 украинских беспилотников - РИА Новости, 23.05.2025
Над территорией России с вечера сбили 112 украинских беспилотников
Средства ПВО с 20.00 22 мая уничтожили и перехватили 112 украинских беспилотников над 13 российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T07:30:00+03:00
2025-05-23T07:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
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курская область
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безопасность
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Средства ПВО с 20.00 22 мая уничтожили и перехватили 112 украинских беспилотников над 13 российскими регионами, сообщило Минобороны РФ."В период с 20.00 22 мая т.г. дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 24 БПЛА – над территорией Московского региона, 11 – над территорией Курской области, восемь – над территорией Орловской области, 18 БПЛА сбито над территорией Тульской области, 22 БПЛА сбито над территорией Республики Крым, восемь БПЛА – над территорией Брянской области, шесть БПЛА – над территорией Рязанской области, пять – над территорией Калужской области, три – над территорией Белгородской области, три – над территорией Ивановской области, два – над территорией Владимирской области, один – над территорией Воронежской области и один – над территорией Липецкой области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250523/bespilotniki-2018572108.html
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россия, курская область, орловская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Орловская область, Безопасность
Над территорией России с вечера сбили 112 украинских беспилотников

Минобороны: силы ПВО с вечера уничтожили 112 БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкРабота сил ПВО
Работа сил ПВО - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Работа сил ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Средства ПВО с 20.00 22 мая уничтожили и перехватили 112 украинских беспилотников над 13 российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.
"В период с 20.00 22 мая т.г. дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 24 БПЛА – над территорией Московского региона, 11 – над территорией Курской области, восемь – над территорией Орловской области, 18 БПЛА сбито над территорией Тульской области, 22 БПЛА сбито над территорией Республики Крым, восемь БПЛА – над территорией Брянской области, шесть БПЛА – над территорией Рязанской области, пять – над территорией Калужской области, три – над территорией Белгородской области, три – над территорией Ивановской области, два – над территорией Владимирской области, один – над территорией Воронежской области и один – над территорией Липецкой области", - говорится в сообщении.
Сквер на проспекте Мира в Липецке - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьОрловская областьБезопасность
 
 
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