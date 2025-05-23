https://ria.ru/20250523/minoborony-2018576649.html
Над территорией России с вечера сбили 112 украинских беспилотников
Над территорией России с вечера сбили 112 украинских беспилотников - РИА Новости, 23.05.2025
Над территорией России с вечера сбили 112 украинских беспилотников
Средства ПВО с 20.00 22 мая уничтожили и перехватили 112 украинских беспилотников над 13 российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T07:30:00+03:00
2025-05-23T07:30:00+03:00
2025-05-23T07:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
орловская область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/38501/66/385016650_0:111:2978:1786_1920x0_80_0_0_6add0e252adbed27d567be986a6e0997.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Средства ПВО с 20.00 22 мая уничтожили и перехватили 112 украинских беспилотников над 13 российскими регионами, сообщило Минобороны РФ."В период с 20.00 22 мая т.г. дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 24 БПЛА – над территорией Московского региона, 11 – над территорией Курской области, восемь – над территорией Орловской области, 18 БПЛА сбито над территорией Тульской области, 22 БПЛА сбито над территорией Республики Крым, восемь БПЛА – над территорией Брянской области, шесть БПЛА – над территорией Рязанской области, пять – над территорией Калужской области, три – над территорией Белгородской области, три – над территорией Ивановской области, два – над территорией Владимирской области, один – над территорией Воронежской области и один – над территорией Липецкой области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250523/bespilotniki-2018572108.html
россия
курская область
орловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/38501/66/385016650_311:0:2978:2000_1920x0_80_0_0_198c66026bd4667134e16e095cfee9a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, орловская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Орловская область, Безопасность
Над территорией России с вечера сбили 112 украинских беспилотников
Минобороны: силы ПВО с вечера уничтожили 112 БПЛА ВСУ