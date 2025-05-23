https://ria.ru/20250523/minoborony-2018571229.html
Мотострелки "Юга" отрабатывают штурмовые действия на полигоне
Мотострелки "Юга" отрабатывают штурмовые действия на полигоне - РИА Новости, 23.05.2025
Мотострелки "Юга" отрабатывают штурмовые действия на полигоне
Мотострелки Южной группировки войск отрабатывают ведение штурмовых действий на полигоне в зоне СВО, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T05:07:00+03:00
2025-05-23T05:07:00+03:00
2025-05-23T05:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Мотострелки Южной группировки войск отрабатывают ведение штурмовых действий на полигоне в зоне СВО, сообщили в Минобороны РФ. Уточняется, что на полигоне в тыловом районе спецоперации на территории ЛНР проходит подготовка штурмовых групп 123-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск к предстоящим наступательным действиям. "Главная задача - ознакомить личный состав, как подойти, создать тактику на месте. Чтобы он имел представление, с чем он может столкнуться", - рассказал старший разведчик 123-й отдельной мотострелковой бригады с позывным "Беркут". Отмечается, что для достижения лучших результатов при подготовке опытные инструкторы применяют средства имитации и дым, что помогает привить штурмовикам навыки собранности в экстремальных условиях.
https://ria.ru/20250523/spetsoperatsiya-2018570822.html
https://ria.ru/20250523/spetsoperatsiya-2018571085.html
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безопасность, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Мотострелки "Юга" отрабатывают штурмовые действия на полигоне
Минобороны: мотострелки "Юга" отрабатывают штурмовые действия на полигоне