https://ria.ru/20250523/minoborony-2018571229.html

Мотострелки "Юга" отрабатывают штурмовые действия на полигоне

Мотострелки "Юга" отрабатывают штурмовые действия на полигоне - РИА Новости, 23.05.2025

Мотострелки "Юга" отрабатывают штурмовые действия на полигоне

Мотострелки Южной группировки войск отрабатывают ведение штурмовых действий на полигоне в зоне СВО, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T05:07:00+03:00

2025-05-23T05:07:00+03:00

2025-05-23T05:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975000102_364:61:2054:1012_1920x0_80_0_0_c0bd8e651a1af43191e90ddebacb8b0d.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Мотострелки Южной группировки войск отрабатывают ведение штурмовых действий на полигоне в зоне СВО, сообщили в Минобороны РФ. Уточняется, что на полигоне в тыловом районе спецоперации на территории ЛНР проходит подготовка штурмовых групп 123-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск к предстоящим наступательным действиям. "Главная задача - ознакомить личный состав, как подойти, создать тактику на месте. Чтобы он имел представление, с чем он может столкнуться", - рассказал старший разведчик 123-й отдельной мотострелковой бригады с позывным "Беркут". Отмечается, что для достижения лучших результатов при подготовке опытные инструкторы применяют средства имитации и дым, что помогает привить штурмовикам навыки собранности в экстремальных условиях.

https://ria.ru/20250523/spetsoperatsiya-2018570822.html

https://ria.ru/20250523/spetsoperatsiya-2018571085.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)