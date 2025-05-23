https://ria.ru/20250523/minjust-2018736950.html

Минюст включил Рачинского* в реестр иноагентов

Минюст включил Рачинского* в реестр иноагентов - РИА Новости, 23.05.2025

Минюст включил Рачинского* в реестр иноагентов

Министерство юстиции включило в реестр иноагентов председателя правления международного общества "Мемориал"** Яна Рачинского*, сообщает Минюст. РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T17:34:00+03:00

2025-05-23T17:34:00+03:00

2025-05-23T17:34:00+03:00

россия

ссср

мемориал

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Министерство юстиции включило в реестр иноагентов председателя правления международного общества "Мемориал"** Яна Рачинского*, сообщает Минюст. "Двадцать третьего мая в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены… Ян Рачинский*", - говорится в сообщении на сайте министерства.Верховный суд постановил ликвидировать международное общество "Мемориал"** и его структурные организации в декабре 2021 года. По оценке прокуратуры, международный "Мемориал"** искажает память о Великой Отечественной войне и "создает лживый образ СССР как террористического государства".* Физическое лицо, признанное иноагентом.** Организация ликвидирована по решению Верховного суда России

https://ria.ru/20250523/reestr-2018730486.html

россия

ссср

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, ссср, мемориал, министерство юстиции рф (минюст россии)