https://ria.ru/20250523/minjust-2018736950.html
Минюст включил Рачинского* в реестр иноагентов
Минюст включил Рачинского* в реестр иноагентов - РИА Новости, 23.05.2025
Минюст включил Рачинского* в реестр иноагентов
Министерство юстиции включило в реестр иноагентов председателя правления международного общества "Мемориал"** Яна Рачинского*, сообщает Минюст. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T17:34:00+03:00
2025-05-23T17:34:00+03:00
2025-05-23T17:34:00+03:00
россия
ссср
мемориал
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Министерство юстиции включило в реестр иноагентов председателя правления международного общества "Мемориал"** Яна Рачинского*, сообщает Минюст. "Двадцать третьего мая в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены… Ян Рачинский*", - говорится в сообщении на сайте министерства.Верховный суд постановил ликвидировать международное общество "Мемориал"** и его структурные организации в декабре 2021 года. По оценке прокуратуры, международный "Мемориал"** искажает память о Великой Отечественной войне и "создает лживый образ СССР как террористического государства".* Физическое лицо, признанное иноагентом.** Организация ликвидирована по решению Верховного суда России
https://ria.ru/20250523/reestr-2018730486.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ссср, мемориал, министерство юстиции рф (минюст россии)
Россия, СССР, Мемориал, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Минюст включил Рачинского* в реестр иноагентов
Минюст включил председателя правления "Мемориала" Рачинского в реестр иноагентов