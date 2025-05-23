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Минюст включил Рачинского* в реестр иноагентов - РИА Новости, 23.05.2025
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17:34 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/minjust-2018736950.html
Минюст включил Рачинского* в реестр иноагентов
Минюст включил Рачинского* в реестр иноагентов - РИА Новости, 23.05.2025
Минюст включил Рачинского* в реестр иноагентов
Министерство юстиции включило в реестр иноагентов председателя правления международного общества "Мемориал"** Яна Рачинского*, сообщает Минюст. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T17:34:00+03:00
2025-05-23T17:34:00+03:00
россия
ссср
мемориал
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Министерство юстиции включило в реестр иноагентов председателя правления международного общества "Мемориал"** Яна Рачинского*, сообщает Минюст. &quot;Двадцать третьего мая в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены… Ян Рачинский*&quot;, - говорится в сообщении на сайте министерства.Верховный суд постановил ликвидировать международное общество "Мемориал"** и его структурные организации в декабре 2021 года. По оценке прокуратуры, международный "Мемориал"** искажает память о Великой Отечественной войне и "создает лживый образ СССР как террористического государства".* Физическое лицо, признанное иноагентом.** Организация ликвидирована по решению Верховного суда России
https://ria.ru/20250523/reestr-2018730486.html
россия
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россия, ссср, мемориал, министерство юстиции рф (минюст россии)
Россия, СССР, Мемориал, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Минюст включил Рачинского* в реестр иноагентов

Минюст включил председателя правления "Мемориала" Рачинского в реестр иноагентов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗдание Министерства юстиции России
Здание Министерства юстиции России - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здание Министерства юстиции России. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Министерство юстиции включило в реестр иноагентов председателя правления международного общества "Мемориал"** Яна Рачинского*, сообщает Минюст.
«

"Двадцать третьего мая в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены… Ян Рачинский*", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Верховный суд постановил ликвидировать международное общество "Мемориал"** и его структурные организации в декабре 2021 года. По оценке прокуратуры, международный "Мемориал"** искажает память о Великой Отечественной войне и "создает лживый образ СССР как террористического государства".
* Физическое лицо, признанное иноагентом.
** Организация ликвидирована по решению Верховного суда России
Здание министерства юстиции Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Минюст расширил перечень иностранных агентов
Вчера, 17:07
 
РоссияСССРМемориалМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
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