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Налоговые стимулы для компаний за детские выплаты могут расширить - РИА Новости, 23.05.2025
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14:22 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/minfin-2018662314.html
Налоговые стимулы для компаний за детские выплаты могут расширить
Налоговые стимулы для компаний за детские выплаты могут расширить - РИА Новости, 23.05.2025
Налоговые стимулы для компаний за детские выплаты могут расширить
Минфин РФ предложил расширить налоговые стимулы для компаний, практикующих крупные выплаты сотрудникам за рождение или усыновление детей, соответствующие... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T14:22:00+03:00
2025-05-23T14:22:00+03:00
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Минфин РФ предложил расширить налоговые стимулы для компаний, практикующих крупные выплаты сотрудникам за рождение или усыновление детей, соответствующие поправки в Налоговый кодекс уже одобрены правительство РФ, говорится в материалах на сайте министерства. "Проект поправок предусматривает увеличение с действующих 50 тысяч рублей до 1 миллиона рублей необлагаемую НДФЛ и страховыми взносами единовременную корпоративную выплату (в том числе материальную помощь) на каждого ребенка. Речь идет о поддержке, которая оказывается работодателем при рождении, усыновлении ребенка или при установлении над ребенком опеки", - сообщает Минфин. "Предлагается также дать возможность включать такие расходы работодателей в состав внереализационных расходов, учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, что позволит уменьшить налоговую нагрузку на компании, которые оказывают сотрудникам такую помощь. Мера направлена на укрепление системы социального обеспечения семей с детьми и создание благоприятной среды для их развития", - говорится в сообщении. Пакет одобренных правительством поправок также включает нормы о снижении налоговой нагрузки по НДС и налогу на прибыль для организаций при безвозмездной передаче имущества, работ и услуг на нужды СВО. Такое имущество предлагается не учитывать при определении налоговой базы, а стоимость работ и услуг - не включать в состав внереализационных расходов при расчете налога на прибыль. Кроме того поправкам и предлагается продлить действие нулевой ставки НДС в гостиничном бизнесе для стимулирования развития внутреннего туризма вплоть до 2030 года. Сейчас эта мера действует до 30 июня 2027 года. И увеличить с 2 миллиардов до 3 миллиардов рублей порог по размеру доходов предприятий общественного питания для освобождения от уплаты НДС.
https://ria.ru/20250513/zapret-2016614969.html
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Налоговые стимулы для компаний за детские выплаты могут расширить

Минфин предложил расширить налоговые стимулы для компаний за детские выплаты

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Минфин РФ предложил расширить налоговые стимулы для компаний, практикующих крупные выплаты сотрудникам за рождение или усыновление детей, соответствующие поправки в Налоговый кодекс уже одобрены правительство РФ, говорится в материалах на сайте министерства.
"Проект поправок предусматривает увеличение с действующих 50 тысяч рублей до 1 миллиона рублей необлагаемую НДФЛ и страховыми взносами единовременную корпоративную выплату (в том числе материальную помощь) на каждого ребенка. Речь идет о поддержке, которая оказывается работодателем при рождении, усыновлении ребенка или при установлении над ребенком опеки", - сообщает Минфин.
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"Предлагается также дать возможность включать такие расходы работодателей в состав внереализационных расходов, учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, что позволит уменьшить налоговую нагрузку на компании, которые оказывают сотрудникам такую помощь. Мера направлена на укрепление системы социального обеспечения семей с детьми и создание благоприятной среды для их развития", - говорится в сообщении.
Пакет одобренных правительством поправок также включает нормы о снижении налоговой нагрузки по НДС и налогу на прибыль для организаций при безвозмездной передаче имущества, работ и услуг на нужды СВО. Такое имущество предлагается не учитывать при определении налоговой базы, а стоимость работ и услуг - не включать в состав внереализационных расходов при расчете налога на прибыль.
Кроме того поправкам и предлагается продлить действие нулевой ставки НДС в гостиничном бизнесе для стимулирования развития внутреннего туризма вплоть до 2030 года. Сейчас эта мера действует до 30 июня 2027 года. И увеличить с 2 миллиардов до 3 миллиардов рублей порог по размеру доходов предприятий общественного питания для освобождения от уплаты НДС.
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ЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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