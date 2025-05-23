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Украина хочет сорвать переговоры с Россией атаками БПЛА, заявил МИД
Украина хочет сорвать переговоры с Россией атаками БПЛА, заявил МИД - РИА Новости, 23.05.2025
Украина хочет сорвать переговоры с Россией атаками БПЛА, заявил МИД
Атаки украинских БПЛА на Москву и Подмосковье в мае были предприняты, чтобы попытаться сорвать начавшиеся переговоры РФ и Украины и не допустить реализации... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T18:44:00+03:00
2025-05-23T18:44:00+03:00
2025-05-23T20:12:00+03:00
в мире
россия
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Атаки украинских БПЛА на Москву и Подмосковье в мае были предприняты, чтобы попытаться сорвать начавшиеся переговоры РФ и Украины и не допустить реализации первых договоренностей, достигнутых в Стамбуле, заявили в российском МИД."Очередные варварские террористические акции киевского режима предприняты в попытке сорвать возобновившийся при содействии администрации США процесс прямых российско-украинских переговоров, направленных на окончательное урегулирование конфликта, не допустить реализацию согласованных в Стамбуле 16 мая первых договоренностей, включающих масштабный обмен военнопленными", - говорится в заявлении.В нем подчеркивается, что Россия даст адекватный ответ на массированные террористические атаки Киева, однако, в отличие от киевского режима, для ответа будет выбирать исключительно военные объекты и предприятия военно-промышленного комплекса."Но, подчеркнем, наша принципиальная приверженность конструктивному поиску путей мирного урегулирования через диалог остается неизменной", - заключили в российском МИД.В МИД со ссылкой на данные российского Минобороны напомнили, что с 20 мая до 23 мая зафиксировано кратное увеличение атак - 788 налетов БПЛА самолетного типа и ракет западного производства на территорию РФ вне зоны СВО. В результате есть погибшие и раненые.
https://ria.ru/20250520/evropa-2017996746.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Украина, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Украина хочет сорвать переговоры с Россией атаками БПЛА, заявил МИД
МИД: РФ даст адекватный ответ на массированные атаки беспилотников ВСУ