https://ria.ru/20250523/mid-2018698160.html

Захарова высказалась о нападении на школьный автобус в Пакистане

Захарова высказалась о нападении на школьный автобус в Пакистане - РИА Новости, 23.05.2025

Захарова высказалась о нападении на школьный автобус в Пакистане

Россия решительно осуждает нападение на школьный автобус в Пакистане, все причастные должны понести наказание, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T15:26:00+03:00

2025-05-23T15:26:00+03:00

2025-05-23T15:26:00+03:00

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Россия решительно осуждает нападение на школьный автобус в Пакистане, все причастные должны понести наказание, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "В Москве решительно осуждают этот варварский акт. Все причастные к нему должны понести заслуженное наказание. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления раненым ", - говорится в комментарии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства. Как отметила официальный представитель МИД РФ, Россия последовательно выступает за консолидацию усилий мирового сообщества в борьбе с терроризмом. Утром в среду в результате взрыва в округе Хуздар пакистанской провинции Белуджистан погибли четверо детей и двое взрослых, находившихся в школьном автобусе, получили ранения еще 38 человек, в том числе 12 школьников. Пресс-служба сухопутных войск Пакистана обвинила Индию в организации теракта, который, по результатам предварительного расследования, мог быть самоподрывом террориста-смертника. Индия отвергла обвинения Пакистана. Пакистанская провинция Белуджистан расположена на границе с Ираном и является частью региона Белуджистан, разделенного этой границей. В провинции, как и на соседней иранской территории, около 80 лет продолжается конфликт между властями и боевыми группами националистов-сепаратистов из числа белуджей, требующих самостоятельности и воссоединения своего разделенного границей народа. Боевики часто осуществляют террористические акты, в том числе против гражданского населения других национальностей, прежде всего против проживающих в регионе хазарейцев, которые составляют этническое меньшинство. Конфликт также имеет религиозную составляющую: белуджи исповедуют в основном суннитский ислам, тогда как хазарейцы и персы являются шиитами.

https://ria.ru/20250521/iran-2018197563.html

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в мире, здоровье - общество, россия, пакистан, белуджистан, мария захарова