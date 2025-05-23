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В Госдуме предложили импортозаместить WhatsApp и Telegram - РИА Новости, 23.05.2025
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15:01 23.05.2025
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В Госдуме предложили импортозаместить WhatsApp и Telegram
В Госдуме предложили импортозаместить WhatsApp и Telegram - РИА Новости, 23.05.2025
В Госдуме предложили импортозаместить WhatsApp и Telegram
Глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский предложил импортозаместить иностранные месседжеры WhatsApp и Telegram в России. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T15:01:00+03:00
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общество
технологии
россия
сергей боярский
whatsapp inc.
telegram
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский предложил импортозаместить иностранные месседжеры WhatsApp и Telegram в России. "Первая (проблема - ред.) - это иностранные месседжеры. Назову их WhatsApp и Telegram... но они не делают ничего, чтобы защитить своих пользователей от мошенников... Месседжеры - это та самая открытая калитка, через которую будут и сейчас обманывают людей... Мы должны импортозаместить и эту часть нашей жизни тоже", - сказал он на Международном форуме по практической кибербезопасности Positive hack days. Парламентарий добавил, что как только будет получен инструмент, который сможет контролировать с технической точки зрения проблему мошенников в месседжерах, можно будет "эту калитку закрыть".
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общество, технологии, россия, сергей боярский, whatsapp inc., telegram, госдума рф
Общество, Технологии, Россия, Сергей Боярский, WhatsApp Inc., Telegram, Госдума РФ
В Госдуме предложили импортозаместить WhatsApp и Telegram

Боярский предложил импортозаместить мессенджеры WhatsApp и Telegram в России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский предложил импортозаместить иностранные месседжеры WhatsApp и Telegram в России.
«
"Первая (проблема - ред.) - это иностранные месседжеры. Назову их WhatsApp и Telegram... но они не делают ничего, чтобы защитить своих пользователей от мошенников... Месседжеры - это та самая открытая калитка, через которую будут и сейчас обманывают людей... Мы должны импортозаместить и эту часть нашей жизни тоже", - сказал он на Международном форуме по практической кибербезопасности Positive hack days.
Парламентарий добавил, что как только будет получен инструмент, который сможет контролировать с технической точки зрения проблему мошенников в месседжерах, можно будет "эту калитку закрыть".
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ОбществоТехнологииРоссияСергей БоярскийWhatsApp Inc.TelegramГосдума РФ
 
 
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