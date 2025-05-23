https://ria.ru/20250523/meladze-2018678607.html

Константин Меладзе закроет проект "ВИА Гра"

Константин Меладзе закроет проект "ВИА Гра" - РИА Новости, 23.05.2025

Константин Меладзе закроет проект "ВИА Гра"

Проект "ВИА Гра" закрывается, последней песней стала Galileo, сообщил музыкальный продюсер и композитор Константин Меладзе в соцсети Instagram*. РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T14:44:00+03:00

2025-05-23T14:44:00+03:00

2025-05-23T17:50:00+03:00

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константин меладзе

виа гра

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Проект "ВИА Гра" закрывается, последней песней стала Galileo, сообщил музыкальный продюсер и композитор Константин Меладзе в соцсети Instagram*."Это последняя песня группы "ВИА Гра". Я благодарен всем, кто в течение 25 лет работал со мной над этим проектом. Артисткам, музыкантам, администраторам, аранжировщикам, звукорежиссерам, режиссерам, стилистам, визажистам и всем, всем, всем", — написал он. Меладзе отметил, что период существования "ВИА Гры" был прекрасным временем, но ностальгии по нему он не испытывает. "Главное и лучшее, что было и останется из всей этой истории, — это песни, наполненные любовью, верой и надеждой. Надеюсь, их будут слушать еще многие годы. Желаю всем мира и благополучия", — добавил он."ВИА Гра" — женская поп-группа, созданная в Киеве в 2000 году. За годы существования ее состав менялся несколько раз, солистками побывали в общей сложности 20 певиц, в том числе Анна Седокова, Надежда Грановская, Вера Брежнева, Светлана Лобода, Альбина Джанабаева и Меседа Багаудинова. Группа выпустила пять студийных альбомов и получила множество премий, среди которых "Золотой граммофон", "Премия Муз-ТВ", "Песня года" и другие.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250316/meladze-2005010489.html

https://ria.ru/20250220/brezhneva-2000534125.html

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россия, константин меладзе, виа гра