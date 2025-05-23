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В аэропорту Кишинева вновь задержали архиепископа Маркелла

В аэропорту Кишинева вновь задержали архиепископа Маркелла - РИА Новости, 23.05.2025

В аэропорту Кишинева вновь задержали архиепископа Маркелла

Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл заявил журналистам, что его снова задержали в аэропорту Кишинева, когда он собирался отправиться паломником в Турцию. РИА Новости, 23.05.2025

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молдавия

архиепископ бельцкий и фалештский маркелл

в мире

религия

московский комсомолец

задержание архиепископа маркелла в молдавии

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КИШИНЕВ, 23 мая — РИА Новости. Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл заявил журналистам, что его снова задержали в аэропорту Кишинева, когда он собирался отправиться паломником в Турцию."Решили с моим знакомым совершить паломничество по святым местам в Турции. Были билеты туда и обратно, ваучеры для заселения в гостиницу, где мы должны были проживать двое суток. Мне запретили выехать, подвергая унизительным обыскам. Вернули паспорт и билет в то время, когда самолет уже был на взлетной полосе", — рассказал архиепископ.По его словам, он настаивал, чтобы при досмотре присутствовал адвокат. На это пограничники ответили, что владыка не впервые подвергается обыску. Архиепископ подтвердил, что у него есть уже множество актов и в каждом написано, что при обыске ничего не обнаружено или изъято. "Мы в течение двух минут были у выхода, где садятся в автобус, но мне сказали, что десять минут назад закончилась посадка. Вот такие демократические решения у нас принимают те, кто имеет право принимать решение", — добавил иерарх.Перед Пасхой власти Молдавии дважды не позволили архиепископу Маркеллу вылететь в Израиль за Благодатным огнем. В РПЦ расценили это как вмешательство в религиозную жизнь. С критикой выступили также российский МИД, общественные деятели по всему миру, а в ООН заявили, что собирают информацию по срыву поездки архиепископа.По словам лидера молдавского координационного комитета "Победа" Алексея Петровича, которого самого трижды за последний месяц задерживали в аэропорту, подобным образом власти борются с неугодными. Усиленные досмотры пассажиров под наблюдением вооруженных полицейских начались в аэропорту Кишинева в апреле прошлого года. Под особым контролем —представители оппозиционного блока "Победа", общественники и политики, возвращающиеся из России. Как отмечал председатель общественной организации "Конгресс русских общин Республики Молдова" Валерий Клименко, что особое внимание уделяется всем, кто намерен участвовать в форумах, конференциях, круглых столах и других мероприятиях в России.В конце марта в аэропорту задержали главу Гагаузии Евгению Гуцул, которую суд затем отправил под домашний арест.В последние годы власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране. Против многих оппозиционных политиков возбуждены уголовные дела. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации и не допускать их до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия Службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". В стране закрыты десятки телеканалов и сайтов, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения, в том числе российские радио Sputnik, "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру" и другие, заблокированы более сотни Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250424/moldavija-2013117479.html

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молдавия, архиепископ бельцкий и фалештский маркелл, в мире, московский комсомолец, задержание архиепископа маркелла в молдавии