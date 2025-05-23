https://ria.ru/20250523/markell-2018595027.html
В аэропорту Кишинева вновь задержали архиепископа Маркелла
В аэропорту Кишинева вновь задержали архиепископа Маркелла - РИА Новости, 23.05.2025
В аэропорту Кишинева вновь задержали архиепископа Маркелла
Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл заявил журналистам, что его снова задержали в аэропорту Кишинева, когда он собирался отправиться паломником в Турцию. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T10:10:00+03:00
2025-05-23T10:10:00+03:00
2025-05-23T11:04:00+03:00
молдавия
архиепископ бельцкий и фалештский маркелл
в мире
религия
московский комсомолец
задержание архиепископа маркелла в молдавии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018599950_0:0:820:461_1920x0_80_0_0_5c06fc0bc7216e06b18210625c17ee3c.jpg
КИШИНЕВ, 23 мая — РИА Новости. Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл заявил журналистам, что его снова задержали в аэропорту Кишинева, когда он собирался отправиться паломником в Турцию."Решили с моим знакомым совершить паломничество по святым местам в Турции. Были билеты туда и обратно, ваучеры для заселения в гостиницу, где мы должны были проживать двое суток. Мне запретили выехать, подвергая унизительным обыскам. Вернули паспорт и билет в то время, когда самолет уже был на взлетной полосе", — рассказал архиепископ.По его словам, он настаивал, чтобы при досмотре присутствовал адвокат. На это пограничники ответили, что владыка не впервые подвергается обыску. Архиепископ подтвердил, что у него есть уже множество актов и в каждом написано, что при обыске ничего не обнаружено или изъято. "Мы в течение двух минут были у выхода, где садятся в автобус, но мне сказали, что десять минут назад закончилась посадка. Вот такие демократические решения у нас принимают те, кто имеет право принимать решение", — добавил иерарх.Перед Пасхой власти Молдавии дважды не позволили архиепископу Маркеллу вылететь в Израиль за Благодатным огнем. В РПЦ расценили это как вмешательство в религиозную жизнь. С критикой выступили также российский МИД, общественные деятели по всему миру, а в ООН заявили, что собирают информацию по срыву поездки архиепископа.По словам лидера молдавского координационного комитета "Победа" Алексея Петровича, которого самого трижды за последний месяц задерживали в аэропорту, подобным образом власти борются с неугодными. Усиленные досмотры пассажиров под наблюдением вооруженных полицейских начались в аэропорту Кишинева в апреле прошлого года. Под особым контролем —представители оппозиционного блока "Победа", общественники и политики, возвращающиеся из России. Как отмечал председатель общественной организации "Конгресс русских общин Республики Молдова" Валерий Клименко, что особое внимание уделяется всем, кто намерен участвовать в форумах, конференциях, круглых столах и других мероприятиях в России.В конце марта в аэропорту задержали главу Гагаузии Евгению Гуцул, которую суд затем отправил под домашний арест.В последние годы власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране. Против многих оппозиционных политиков возбуждены уголовные дела. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации и не допускать их до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия Службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". В стране закрыты десятки телеканалов и сайтов, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения, в том числе российские радио Sputnik, "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру" и другие, заблокированы более сотни Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250424/moldavija-2013117479.html
https://ria.ru/20250420/moldavija-2012342134.html
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018599950_64:0:684:465_1920x0_80_0_0_3780104649af5ad655155518a3ad5281.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, архиепископ бельцкий и фалештский маркелл, в мире, московский комсомолец, задержание архиепископа маркелла в молдавии
Молдавия, Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл, В мире, Религия, Московский комсомолец, Задержание архиепископа Маркелла в Молдавии
В аэропорту Кишинева вновь задержали архиепископа Маркелла
Архиепископу Маркеллу запретили выезд из Молдавии в Турцию в целях паломничества
КИШИНЕВ, 23 мая — РИА Новости. Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл заявил журналистам, что его снова задержали в аэропорту Кишинева, когда он собирался отправиться паломником в Турцию.
"Решили с моим знакомым совершить паломничество по святым местам в Турции. Были билеты туда и обратно, ваучеры для заселения в гостиницу, где мы должны были проживать двое суток. Мне запретили выехать, подвергая унизительным обыскам. Вернули паспорт и билет в то время, когда самолет уже был на взлетной полосе", — рассказал архиепископ.
По его словам, он настаивал, чтобы при досмотре присутствовал адвокат. На это пограничники ответили, что владыка не впервые подвергается обыску. Архиепископ подтвердил, что у него есть уже множество актов и в каждом написано, что при обыске ничего не обнаружено или изъято.
"Мы в течение двух минут были у выхода, где садятся в автобус, но мне сказали, что десять минут назад закончилась посадка. Вот такие демократические решения у нас принимают те, кто имеет право принимать решение", — добавил иерарх.
Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл — представитель Молдавской православной церкви, являющейся самоуправляемой частью РПЦ. Она объединяет 70 процентов жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1,3 тысячи приходов. С 1992 года в Молдавии действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, в ней насчитывается 291 приход и 10-20 процентов православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) не раз выражал сожаление, что нынешние власти избегают диалога с Молдавской православной церковью.
Перед Пасхой власти Молдавии дважды не позволили архиепископу Маркеллу вылететь в Израиль за Благодатным огнем. В РПЦ расценили это как вмешательство в религиозную жизнь. С критикой выступили также российский МИД, общественные деятели по всему миру, а в ООН заявили, что собирают информацию по срыву поездки архиепископа.
По словам лидера молдавского координационного комитета "Победа" Алексея Петровича, которого самого трижды за последний месяц задерживали в аэропорту, подобным образом власти борются с неугодными.
Усиленные досмотры пассажиров под наблюдением вооруженных полицейских начались в аэропорту Кишинева в апреле прошлого года. Под особым контролем —представители оппозиционного блока "Победа", общественники и политики, возвращающиеся из России
. Как отмечал председатель общественной организации "Конгресс русских общин Республики Молдова" Валерий Клименко, что особое внимание уделяется всем, кто намерен участвовать в форумах, конференциях, круглых столах и других мероприятиях в России.
В конце марта в аэропорту задержали главу Гагаузии Евгению Гуцул
, которую суд затем отправил под домашний арест.
В последние годы власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране. Против многих оппозиционных политиков возбуждены уголовные дела. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации и не допускать их до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия Службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". В стране закрыты десятки телеканалов и сайтов, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения, в том числе российские радио Sputnik, "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру" и другие, заблокированы более сотни Telegram-каналов.