https://ria.ru/20250523/marafon-2018693489.html

Свыше 1 тысячи пенсионеров Подмосковья поучаствовали в марафоне по спорту

Свыше 1 тысячи пенсионеров Подмосковья поучаствовали в марафоне по спорту - РИА Новости, 23.05.2025

Свыше 1 тысячи пенсионеров Подмосковья поучаствовали в марафоне по спорту

Более 1 тысячи пенсионеров Московской области приняли участие в региональном спортивном марафоне по скандинавской ходьбе "Формула активного долголетия",... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T15:18:00+03:00

2025-05-23T15:18:00+03:00

2025-05-23T15:18:00+03:00

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Более 1 тысячи пенсионеров Московской области приняли участие в региональном спортивном марафоне по скандинавской ходьбе "Формула активного долголетия", сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. По словам министра социального развития Подмосковья Андрея Кирюхина, в мероприятии приняли участие более 1 тысячи активных долголетов из 48 городов Московской области. Марафон по скандинавской ходьбе посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Старт заходу дал чемпион России по мотогонкам на льду, кандидат в мастера спорта, многократный призер первенства Московской области Альберт Гаврилов. На маршруте была организована "Линия здоровья", на которой желающие могли пройти экспресс-диагностику. Перед заходом участники сделали разминку. Тренировку провел мастер ушу и кунг-фу, автор комплекса упражнений по психофизической культуре и комплекса дыхательных упражнений Владимир Плетнев. В программе мероприятия были и другие активности. Так, пожилым жителям Подмосковья предлагали поучаствовать в "Веселых стартах", танцевальном флешмобе, гонках на велотрайках. Также пенсионеры играли в настольный теннис и шахматы, занимались йогой и степ-аэробикой. В пресс-службе сообщили, что стать участником проекта "Активное долголетие" могут мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, имеющие постоянную регистрацию в Подмосковье.

https://ria.ru/20250523/konkurs-2018660502.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), россия