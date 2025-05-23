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Свыше 1 тысячи пенсионеров Подмосковья поучаствовали в марафоне по спорту - РИА Новости, 23.05.2025
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Новости Подмосковья
 
15:18 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/marafon-2018693489.html
Свыше 1 тысячи пенсионеров Подмосковья поучаствовали в марафоне по спорту
Свыше 1 тысячи пенсионеров Подмосковья поучаствовали в марафоне по спорту - РИА Новости, 23.05.2025
Свыше 1 тысячи пенсионеров Подмосковья поучаствовали в марафоне по спорту
Более 1 тысячи пенсионеров Московской области приняли участие в региональном спортивном марафоне по скандинавской ходьбе "Формула активного долголетия",... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T15:18:00+03:00
2025-05-23T15:18:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Более 1 тысячи пенсионеров Московской области приняли участие в региональном спортивном марафоне по скандинавской ходьбе "Формула активного долголетия", сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. По словам министра социального развития Подмосковья Андрея Кирюхина, в мероприятии приняли участие более 1 тысячи активных долголетов из 48 городов Московской области. Марафон по скандинавской ходьбе посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Старт заходу дал чемпион России по мотогонкам на льду, кандидат в мастера спорта, многократный призер первенства Московской области Альберт Гаврилов. На маршруте была организована "Линия здоровья", на которой желающие могли пройти экспресс-диагностику. Перед заходом участники сделали разминку. Тренировку провел мастер ушу и кунг-фу, автор комплекса упражнений по психофизической культуре и комплекса дыхательных упражнений Владимир Плетнев. В программе мероприятия были и другие активности. Так, пожилым жителям Подмосковья предлагали поучаствовать в "Веселых стартах", танцевальном флешмобе, гонках на велотрайках. Также пенсионеры играли в настольный теннис и шахматы, занимались йогой и степ-аэробикой. В пресс-службе сообщили, что стать участником проекта "Активное долголетие" могут мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, имеющие постоянную регистрацию в Подмосковье.
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московская область (подмосковье), россия
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия
Свыше 1 тысячи пенсионеров Подмосковья поучаствовали в марафоне по спорту

"Формула активного долголетия" собрала более 1 тысячи пенсионеров Подмосковья

© Фото : Портал Правительства Московской областиСвыше 1 тысячи пенсионеров Подмосковья поучаствовали в марафоне по спорту
Свыше 1 тысячи пенсионеров Подмосковья поучаствовали в марафоне по спорту - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Фото : Портал Правительства Московской области
Свыше 1 тысячи пенсионеров Подмосковья поучаствовали в марафоне по спорту
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Более 1 тысячи пенсионеров Московской области приняли участие в региональном спортивном марафоне по скандинавской ходьбе "Формула активного долголетия", сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
По словам министра социального развития Подмосковья Андрея Кирюхина, в мероприятии приняли участие более 1 тысячи активных долголетов из 48 городов Московской области.
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Проект Пушкинского музтеатра стал победителем грантового конкурса ПФКИ
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Марафон по скандинавской ходьбе посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Старт заходу дал чемпион России по мотогонкам на льду, кандидат в мастера спорта, многократный призер первенства Московской области Альберт Гаврилов.
На маршруте была организована "Линия здоровья", на которой желающие могли пройти экспресс-диагностику.
Перед заходом участники сделали разминку. Тренировку провел мастер ушу и кунг-фу, автор комплекса упражнений по психофизической культуре и комплекса дыхательных упражнений Владимир Плетнев.
В программе мероприятия были и другие активности. Так, пожилым жителям Подмосковья предлагали поучаствовать в "Веселых стартах", танцевальном флешмобе, гонках на велотрайках. Также пенсионеры играли в настольный теннис и шахматы, занимались йогой и степ-аэробикой.
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В пресс-службе сообщили, что стать участником проекта "Активное долголетие" могут мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, имеющие постоянную регистрацию в Подмосковье.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Россия
 
 
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