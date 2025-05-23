Суд избрал меру пресечения подросткам, начавшим массовую драку в Махачкале
Два месяца домашнего ареста получили подростки за массовую драку в Махачкале
Кадр видео массовой драки в Махачкале. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 23 мая - РИА Новости. Домашний арест на два месяца назначен двум несовершеннолетним, спровоцировавшим массовую драку в Махачкале, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Дагестана.
Ранее в МВД Дагестана сообщили, что 16 мая в ходе словесного конфликта между молодыми жителями Махачкалы завязалась драка. Полиция задержала 12 человек на центральной площади города. На следующий день конфликтующие стороны вновь договорились о встрече. Группы подростков 17 мая начали собираться в разных районах города, полиция задержала с улицы Каммаева 55 человек. Таким образом, за два дня в сумме число задержанных достигло 67 человек.
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"В Советский районный суд города Махачкалы поступили ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде в отношении двух несовершеннолетних жителей города Махачкалы, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство)… Суд с учетом молодого возраста подозреваемых, характеристик их личностей и других обстоятельств постановил избрать в отношении подростков меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца", - говорится в сообщении.
Также подозреваемым запрещено использовать интернет, общаться со свидетелями и другими фигурантами дела.
По данным следствия, 16 мая в период с 12 до 21 часа на территории сквера имени Фазу Алиевой в Махачкале (находится возле центральной площади города) не менее 50 человек, среди которых были подозреваемые, нарушали общественный порядок и спровоцировали массовую драку.
Кировский районный суд Махачкалы ранее привлек к административной ответственности за мелкое хулиганство 18 участников стычки: 17 из них получили административные аресты от трех до пяти суток, еще один нарушитель наказан штрафом.