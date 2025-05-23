https://ria.ru/20250523/lgov-2018735128.html
При ракетном ударе по Льгову повреждены более 60 частных домов
При ракетном ударе по Льгову повреждены более 60 частных домов - РИА Новости, 23.05.2025
При ракетном ударе по Льгову повреждены более 60 частных домов
Более 60 частных домов, 28 квартир, автомойка и два магазина повреждены в результате ракетного удара по курскому Льгову, где накануне пострадали 16 человек,... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T17:27:00+03:00
2025-05-23T17:27:00+03:00
2025-05-23T17:27:00+03:00
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КУРСК, 23 мая - РИА Новости. Более 60 частных домов, 28 квартир, автомойка и два магазина повреждены в результате ракетного удара по курскому Льгову, где накануне пострадали 16 человек, специалисты завершили подомовой обход, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Накануне Хинштейн сообщал о массированной украинской атаке по Льгову, в результате чего пострадало 16 мирных жителей, среди них двое детей 13 и 16 лет. "Во Льгове полным ходом идет восстановление объектов, поврежденных в результате вчерашней атаки. Специалисты завершили подомовой обход, сейчас проводятся замеры выбитых окон, чтобы в самые кратчайшие сроки установить новые стеклопакеты", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он отметил, что вся необходимая помощь жителям будет оказана. "Всего в результате ракетного удара повреждены 64 частных дома, 28 квартир, автомойка, два магазина", - добавил он.
https://ria.ru/20250523/vsu-2018640582.html
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происшествия, жилье, льгов, курская область, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Жилье, Льгов, Курская область, Александр Хинштейн
При ракетном ударе по Льгову повреждены более 60 частных домов
Хинштейн: при ракетном ударе по Льгову повреждены более 60 частных домов
КУРСК, 23 мая - РИА Новости. Более 60 частных домов, 28 квартир, автомойка и два магазина повреждены в результате ракетного удара по курскому Льгову, где накануне пострадали 16 человек, специалисты завершили подомовой обход, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Накануне Хинштейн
сообщал о массированной украинской атаке по Льгову
, в результате чего пострадало 16 мирных жителей, среди них двое детей 13 и 16 лет.
"Во Льгове полным ходом идет восстановление объектов, поврежденных в результате вчерашней атаки. Специалисты завершили подомовой обход, сейчас проводятся замеры выбитых окон, чтобы в самые кратчайшие сроки установить новые стеклопакеты", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он отметил, что вся необходимая помощь жителям будет оказана.
"Всего в результате ракетного удара повреждены 64 частных дома, 28 квартир, автомойка, два магазина", - добавил он.