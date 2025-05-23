https://ria.ru/20250523/lgov-2018670352.html

Трое человек остаются в реанимации после удара ВСУ по Льгову

Трое человек остаются в реанимации после удара ВСУ по Льгову - РИА Новости, 23.05.2025

Трое человек остаются в реанимации после удара ВСУ по Льгову

Три человека остаются в реанимации после ракетного удара ВСУ по курскому Льгову, где накануне пострадало 16 человек, сообщил врио губернатора Курской области... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T14:28:00+03:00

2025-05-23T14:28:00+03:00

2025-05-23T14:54:00+03:00

вооруженные силы украины

происшествия

льгов

курская область

александр хинштейн

здоровье - общество

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КУРСК, 23 мая - РИА Новости. Три человека остаются в реанимации после ракетного удара ВСУ по курскому Льгову, где накануне пострадало 16 человек, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн."Пятнадцать человек размещены в курской областной больнице, ещё одна пациентка отпущена на амбулаторное лечение. В реанимации сейчас трое человек - две женщины и мужчина. Они в тяжёлом, но уже стабильном состоянии. Ночью людей прооперировали. Все они в сознании - за ними установлен весь необходимый уход, врачи делают всё возможное, чтобы люди скорее пошли на поправку", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.Он уточнил, что еще 12 человек переведены в палаты."Среди них - двое настоящих храбрецов 13 и 16 лет. Коля всё ещё в шоке от всего, что произошло. Вместе с сестрой и мамой гуляли по улице, когда начались взрывы. Сначала не поняли, что происходит, растерялись. На третьем взрыве уже забежал в подъезд, где Колю ранило осколком. Сначала даже не почувствовал боли. 16-летний Владислав тоже был рядом с домом. Парни держатся молодцом, Владислав думает, куда поступать после школы", - добавил врио губернатора региона.По словам Хинштейна, дети поедут домой после обследования и реабилитации."Всего в курской областной больнице проходят лечение 36 мирных жителей, пострадавших от атак ВСУ. А с августа через стационар прошло больше тысячи человек", - добавил он.По словам врио губернатора региона, проведены все необходимые телеконсультации с федеральным центром.

https://ria.ru/20250521/khinshteyn-2018199307.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, происшествия, льгов, курская область, александр хинштейн, здоровье - общество