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Число пострадавших в результате удара ВСУ по Льгову выросло до 16 человек - РИА Новости, 23.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:10 23.05.2025 (обновлено: 10:02 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/lgov-2018559770.html
Число пострадавших в результате удара ВСУ по Льгову выросло до 16 человек
Число пострадавших в результате удара ВСУ по Льгову выросло до 16 человек - РИА Новости, 23.05.2025
Число пострадавших в результате удара ВСУ по Льгову выросло до 16 человек
Число пострадавших в результате ракетного удара ВСУ по Льгову в Курской области возросло до 16 человек, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Александр... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T00:10:00+03:00
2025-05-23T10:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
льгов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Число пострадавших в результате ракетного удара ВСУ по Льгову в Курской области возросло до 16 человек, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн.&quot;Количество пострадавших в результате ракетного удара по городу Льгову возросло до 16 человек. Четырнадцать раненых находятся в Курской областной больнице, в том числе и двое детей&quot;, — написал он.Хинштейн уточнил, что четверо пострадавших остаются в тяжелом состоянии, за их жизнь борются медики.По данным на 23:00 22 мая в результате атаки повреждения получили 30 частных домов, в 26 квартирах в трех многоквартирных домах выбиты окна. Повреждены два магазина, автомойка, 14 легковых и девять грузовых автомобилей.После полного освобождения Курской области российскими военными противник обстреливает ее территорию и атакует с помощью беспилотников. Так, в четверг при обстреле ВСУ Беловского района погиб человек, еще двое мужчин получили множественные осколочные ранения.В регионе действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250522/sk-2018555650.html
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льгов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Льгов, Вооруженные силы Украины
Число пострадавших в результате удара ВСУ по Льгову выросло до 16 человек

Хинштейн: число пострадавших в результате удара ВСУ по Льгову возросло до 16

© Александр Хинштейн/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ по Льгову Курской области. 22 мая 2025 года
Последствия обстрела со стороны ВСУ по Льгову Курской области. 22 мая 2025 года - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Александр Хинштейн/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ по Льгову Курской области. 22 мая 2025 года
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Число пострадавших в результате ракетного удара ВСУ по Льгову в Курской области возросло до 16 человек, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн.
«

"Количество пострадавших в результате ракетного удара по городу Льгову возросло до 16 человек. Четырнадцать раненых находятся в Курской областной больнице, в том числе и двое детей", — написал он.

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Хинштейн уточнил, что четверо пострадавших остаются в тяжелом состоянии, за их жизнь борются медики.
По данным на 23:00 22 мая в результате атаки повреждения получили 30 частных домов, в 26 квартирах в трех многоквартирных домах выбиты окна. Повреждены два магазина, автомойка, 14 легковых и девять грузовых автомобилей.
После полного освобождения Курской области российскими военными противник обстреливает ее территорию и атакует с помощью беспилотников. Так, в четверг при обстреле ВСУ Беловского района погиб человек, еще двое мужчин получили множественные осколочные ранения.
В регионе действует режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на УкраинеЛьговВооруженные силы Украины
 
 
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