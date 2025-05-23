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Число пострадавших в результате удара ВСУ по Льгову выросло до 16 человек
Число пострадавших в результате удара ВСУ по Льгову выросло до 16 человек - РИА Новости, 23.05.2025
Число пострадавших в результате удара ВСУ по Льгову выросло до 16 человек
Число пострадавших в результате ракетного удара ВСУ по Льгову в Курской области возросло до 16 человек, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Александр... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T00:10:00+03:00
2025-05-23T00:10:00+03:00
2025-05-23T10:02:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Число пострадавших в результате ракетного удара ВСУ по Льгову в Курской области возросло до 16 человек, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн."Количество пострадавших в результате ракетного удара по городу Льгову возросло до 16 человек. Четырнадцать раненых находятся в Курской областной больнице, в том числе и двое детей", — написал он.Хинштейн уточнил, что четверо пострадавших остаются в тяжелом состоянии, за их жизнь борются медики.По данным на 23:00 22 мая в результате атаки повреждения получили 30 частных домов, в 26 квартирах в трех многоквартирных домах выбиты окна. Повреждены два магазина, автомойка, 14 легковых и девять грузовых автомобилей.После полного освобождения Курской области российскими военными противник обстреливает ее территорию и атакует с помощью беспилотников. Так, в четверг при обстреле ВСУ Беловского района погиб человек, еще двое мужчин получили множественные осколочные ранения.В регионе действует режим контртеррористической операции.
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льгов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Льгов, Вооруженные силы Украины
Число пострадавших в результате удара ВСУ по Льгову выросло до 16 человек
Хинштейн: число пострадавших в результате удара ВСУ по Льгову возросло до 16