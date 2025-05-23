https://ria.ru/20250523/lazareva-2018704937.html

Лазаревой* грозит новый штраф

Лазаревой* грозит новый штраф - РИА Новости, 23.05.2025

Лазаревой* грозит новый штраф

Телеведущей Татьяне Лазаревой* грозит очередной штраф за нарушение российского законодательства о деятельности иностранных агентов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T15:33:00+03:00

2025-05-23T15:33:00+03:00

2025-05-23T15:36:00+03:00

происшествия

россия

москва

татьяна лазарева

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901434570_0:620:2049:1772_1920x0_80_0_0_207063e1f85acb1c664a47f4b1228618.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Телеведущей Татьяне Лазаревой* грозит очередной штраф за нарушение российского законодательства о деятельности иностранных агентов, сообщили РИА Новости в Пресненском суде Москвы. "Судебное заседание назначено на 29 мая 2025 года в 11.30", - сказали в суде. Административный протокол на Лазареву* составлен по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ из-за неподачи отчетности о ее деятельности иностранного агента в уполномоченный орган. Ей грозит штраф до 50 тысяч рублей. Ранее Лазареву* дважды штрафовали за отсутствие соответствующей маркировки в публикациях в интернете. Лазарева* заочно осуждена на 6,5 года колонии по делу об оправдании терроризма. Ей также запретили на четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов. Адвокат телеведущей в ходе прений сторон просил оправдать ее. Позже Апелляционный военный суд приговор утвердил. Телеведущая заочно арестована и находится в международном розыске.* Физическое лицо, признанное иноагентом.

https://ria.ru/20250520/agent-2018070019.html

https://ria.ru/20250521/shtraf-2018163852.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, татьяна лазарева, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)