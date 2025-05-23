https://ria.ru/20250523/lazareva-2018704937.html
Лазаревой* грозит новый штраф
Лазаревой* грозит новый штраф - РИА Новости, 23.05.2025
Лазаревой* грозит новый штраф
Телеведущей Татьяне Лазаревой* грозит очередной штраф за нарушение российского законодательства о деятельности иностранных агентов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T15:33:00+03:00
2025-05-23T15:33:00+03:00
2025-05-23T15:36:00+03:00
происшествия
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татьяна лазарева
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Телеведущей Татьяне Лазаревой* грозит очередной штраф за нарушение российского законодательства о деятельности иностранных агентов, сообщили РИА Новости в Пресненском суде Москвы. "Судебное заседание назначено на 29 мая 2025 года в 11.30", - сказали в суде. Административный протокол на Лазареву* составлен по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ из-за неподачи отчетности о ее деятельности иностранного агента в уполномоченный орган. Ей грозит штраф до 50 тысяч рублей. Ранее Лазареву* дважды штрафовали за отсутствие соответствующей маркировки в публикациях в интернете. Лазарева* заочно осуждена на 6,5 года колонии по делу об оправдании терроризма. Ей также запретили на четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов. Адвокат телеведущей в ходе прений сторон просил оправдать ее. Позже Апелляционный военный суд приговор утвердил. Телеведущая заочно арестована и находится в международном розыске.* Физическое лицо, признанное иноагентом.
https://ria.ru/20250520/agent-2018070019.html
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происшествия, россия, москва, татьяна лазарева, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Россия, Москва, Татьяна Лазарева, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Лазаревой* грозит новый штраф
Лазаревой* грозит штраф за нарушение закона о деятельности иностранных агентов